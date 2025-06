V obsežnem nočnem napadu na več iranskih jedrskih in vojaških ciljev je bil po poročanju tujih medijev ubit tudi visoki poveljnik Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) general Hossein Salami. Izrael je v okviru operacije Vzhajajoči lev (Operation Rising Lion) izvedel usklajene zračne in raketne napade na objekte v Natanzu, Teheranu, Khondabu, Khorramabadu in drugih strateških lokacijah po državi in velja za enega največjih izraelskih udarov na iranskih tleh doslej. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napad označil za uspešnega, Iranska revolucionarna garda pa je obljubila maščevanje.

Kaj se je zgodilo?

- Tarče napadov so bili med drugim jedrski objekti v Natanzu, strateški objekti v Teheranu, Khorramabadu, Khondabu in na drugih ključnih lokacijah po Iranu.

- Po poročanju tujih medijev so bili v napadih ubiti tudi visoki poveljniki Revolucionarne garde (IRGC), vključno z generalom Hosseinom Salamijem, ter več vidnih iranskih jedrskih znanstvenikov.

- Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v izjavi zatrdil, da so bili napadi nujni, saj Iran po ocenah izraelskih obveščevalcev lahko razvije jedrsko orožje že v nekaj mesecih. Prvi val napadov na Iran je opredelil kot zelo uspešnega.

Odzivi in posledice

- Iran je zaprl svoj zračni prostor in aktiviral sisteme zračne obrambe. Iranska revolucionarna garda je že obljubila maščevanje za današnje napade.

- V Izraelu so prav tako razglasili povišano stopnjo pripravljenosti in zaprli svoj zračni prostor.

- ZDA so poudarile, da pri operaciji niso sodelovale. Njihov trenutni cilj je zaščita ameriških sil na območju.

- Na svetovnih trgih je cena nafte poskočila za 5–12 odstotkov, vlagatelji pa se bojijo možnih motenj v prometu po Perzijskem zalivu.

- Napovedani diplomatski pogovori o iranskem jedrskem programu, ki bi morali potekati v Omanu, so trenutno pod vprašajem.

Kaj sledi?

- Tveganje za širšo vojno na Bližnjem vzhodu ostaja izjemno veliko. Iran je že napovedal povračilne ukrepe, Izrael pa je sporočil, da bo operacijo nadaljeval »dokler bo potrebno«.

- Sosednje države zapirajo svoje zračne prostore, svetovne sile pa pozivajo k omejevanju stopnjevanja nasilja.

- Varnostna in politična situacija na območju je trenutno zelo nestabilna, posledice za globalno gospodarstvo in diplomacijo pa bodo verjetno občutne.