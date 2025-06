Civilno letalstvo je po jutranjem začetku napada Izraela na Iran evakuiralo zračni prostor nad Iranom, Irakom, Jordanijo in Izraelom, je razvidno iz prikaza komercialnih poletov v realnem času na spletnem portalu FlightRadar24. Ta je sicer ujel tudi trenutek, ko so letala nad Iranom prejela informacijo o napadu in se panično začela umikati iz iranskega zračnega prostora.