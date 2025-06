V zadnjih dneh so se na slovenska veleposlaništva obrnili trije državljani v Iranu, ki so že zapustili državo, je danes v luči eskalacije razmer na Bližnjem vzhodu sporočilo zunanje ministrstvo. Dodali so, da so pomagali pri odhodu enega Slovenca iz Jordanije, proučujejo tudi možnosti za odhod okrog 20 slovenskih državljanov iz Izraela.

"V danih razmerah na Bližnjem vzhodu slovenskim državljanom in državljankam odsvetujemo vsa potovanja v Iran in Izrael ter vsa nenujna potovanja v Jordanijo", so še poudarili na zunanjem ministrstvu.

Podobno obvestilo so izdali že v petek, potem ko so z izraelskim napadom na Iran izbruhnile sovražnosti med državama, ki se odtlej nadaljujejo in stopnjujejo.

Tudi več drugih držav v teh dneh evakuira ali načrtuje evakuacijo svojih državljanov iz Izraela in Irana, med njimi Hrvaška, Češka, Poljska in Nemčija.

Pri tem iščejo različne rešitve, saj komercialni leti z letališč v Izraelu trenutno niso na voljo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Iran je danes prav tako podaljšal odpovedi vseh letov v državo in iz nje. Iranski zračni prostor je sicer za komercialne lete zaprt že od prejšnjega tedna.

Pred potovanji preverite aktualne razmere v državi

Zunanje ministrstvo dodaja, da si slovenski državljani na njihovi spletni strani lahko ogledajo potovalne nasvete za vse države, vključno z Iranom in Izraelom.

Poudarili so še, da ne zbirajo podatkov o Slovencih in Slovenkah v tujini, svetujejo pa, da državljani vselej pred odhodom izpolnijo obrazec na njihovi spletni strani o svoji poti v tujino, saj jim v primeru nepredvidljivih dogodkov tako lažje pomagajo.

Opozarjajo še, da morajo državljani pred potovanji v tujo državo preveriti aktualne razmere v posamezni državi in pravila ter navodila države, kamor potujejo. Tovrstna navodila so prav tako na voljo na spletni strani ministrstva.