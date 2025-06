Fajon: Rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu je edino jamstvo za varnost in mir

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je danes v državnem zboru v odgovoru na poslansko vprašanje zagotovila, da bo Slovenija še naprej pozivala h končanju humanitarne katastrofe v Gazi, Izrael pa k ustavitvi napadov na palestinsko enklavo. Rešitev dveh držav je izpostavila kot edino jamstvo za varnost in mir na Bližnjem vzhodu.

"Ni treba biti strokovnjak, da vidimo, da gre za etnično čiščenje in genocidna ravnanja. Slovenija nikoli in nikdar ne pristaja na pobijanje civilistov, novinarjev, humanitarnih in zdravstvenih delavcev. Nikjer, v nobenih okoliščinah ne smemo pristati, da to postane neka nova normalnost," je Fajon dejala v odgovoru na poslansko vprašanje Dušana Stojanoviča iz vrst Svobode.

Stojanovič je ministrico vprašal, kaj je Slovenija doslej storila in kaj bo še storila, tudi kot članica mednarodnih organizacij in Varnostnega sveta ZN, da bi zaustavili uničenje v Gazi, zaščitili civiliste, omogočili humanitarno pomoč in okrepili napore za končanje grozot v palestinski enklavi.

Fajon je izrazila razočaranje nad dejstvom, da veliko držav – tudi znotraj EU – ne ščiti mednarodnega prava in človekovih pravic.

"Naj spomnim, da so bile vse mednarodne norme ustanovljene prav za to, da se takšna grozodejstva nikoli ne bi zgodila. In vsi, ki ne ukrepajo, svetu pošiljajo grozljivo sporočilo – da so življenja vseh Palestincev ničvredna in da mednarodno pravo nima nobenega pomena," je dejala ministrica.

Omenila je tudi glasovanje v Varnostnem svetu ZN o resoluciji s pozivom k takojšnjemu brezpogojnemu premirju, ki jo je skupaj s preostalimi nestalnimi članicami pripravila Slovenija, vendar je bil predlog kljub podpori 14 od 15 članic varnostnega sveta zavrnjen zaradi veta ZDA.

Fajon je izrazila razočaranje nad ameriškim vetom. Ob tem je dejala, da Slovenija vztrajno poziva h končanju humanitarne katastrofe in Izrael, da ustavi napade na palestinsko enklavo, kar bo počela še naprej.

"Dejstvo je (...), da danes vse geopolitične delitve, ki smo jim priča, paralizirajo delo Varnostnega sveta ZN ravno v takšnih okoliščinah," je dodala.

Poudarila je, da ima palestinski narod po mnenju slovenske vlade pravico do samoodločbe, zato je Slovenija tudi priznala neodvisno, suvereno Palestino.

"Države bi morale danes nujno ukrepati, da se ustavijo ta grozljiva genocidna ravnanja v Gazi, tudi na Zahodnem bregu, tudi v vzhodnem Jeruzalemu," je še dejala ministrica. Kot sporočilo Slovenije vsem voditeljem po svetu je poudarila, da potrebujemo rešitev dveh držav, saj da je to edino jamstvo za varnost in mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev.

Slovenija bo po njenih besedah še naprej vztrajno branila mednarodno pravo in si prizadevala za takojšnje, brezpogojno in stalno premirje.

Stojanovič je vprašal še, kako se bo Slovenija ob prihajajočih razpravah v ZN in v okviru EU opredelila do širitve konflikta med Iranom in Izraelom ter kako bo hkrati skrbela, da Gaza ne izgine iz fokusa svetovne javnosti.

Fajon je v odgovoru ponovila stališče, ki sta ga v skupni izjavi že prejšnji petek po začetku izraelskih napadov na Iran poudarila premier Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar; da izraelski napadi na Iran predstavljajo nevarno eskalacijo in ne vodijo nikamor.

Fajon je poudarila, da Slovenija vztrajno poziva obe strani, da se vzdržita vseh napadov in dodatnih eskalacij. Izpostavila je tudi, da je diplomacija edina pot do miru. Povedala je še, da bodo diplomatska predstavništva poskrbela za vse slovenske državljane, ki bi tam morda potrebovali pomoč.

Glede ohranjanja Gaze v fokusu svetovne javnosti pa je dejala, da bo Slovenija kot članica Varnostnega sveta ZN in tudi po izteku tega mandata podpirala pospešitev procesa priznanja palestinske države, sankcije zoper izraelske naseljence, uvedbo embarga na dobavo orožja Izraelu ter zamrznitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, če se bo izkazalo, da Izrael ne spoštuje človekovih pravic.