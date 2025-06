Blizu centra za razdeljevanje pomoči v Gazi ubiti številni Palestinci

V izraelskih napadih v Gazi je bilo danes ubitih najmanj 40 ljudi, od tega polovica v bližini centra za razdeljevanje pomoči, ki jih upravlja ameriško-izraelska Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), so sporočile palestinske oblasti. Predstavniki ZN so bili ob tem ponovno kritični do novega sistema za razdeljevanje pomoči, ki ga podpirajo ZDA.

Po besedah tiskovnega predstavnika civilne zaščite v Gazi Mahmuda Basala so izraelske sile streljale na ljudi, ki so čakali na prevzem hrane v bližini centra GHF v Rafi na jugu enklave, in jih pri tem ubile najmanj 20.

Več kot 200 ljudi je bilo ranjenih, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodal Basal, ki ob tem opozarja, da zaradi izraelskih omejitev dostopa do Gaze ni mogoče neodvisno preveriti števila žrtev, ki jih navaja civilna zaščita. Izraelska vojska pa je sporočila, da preverja poročila o incidentu.

Odkar je GHF ob podpori ZDA in Izraela konec maja v Gazi začela dostavljati in razdeljevati pomoč v zelo omejenem obsegu, naj bi izraelske sile po navedbah palestinskih oblasti v enklavi v bližini centrov za razdeljevanje pomoči ubile najmanj 300 ljudi, poroča Reuters.

Agencije ZN in večje humanitarne organizacije, ki delujejo v Gazi, so zavrnile sodelovanje z GHF. Ta namreč po njihovi oceni ne izpolnjuje mednarodnih standardov za razdeljevanje pomoči in ogroža civiliste, kar dokazujejo tudi številni smrtonosni incidenti v bližini centrov.

Hamas obtožuje GHF

"V zadnjih dneh je bilo ubitih in ranjenih na desetine ljudi, vključno s stradajočimi, ki so poskušali dobiti nekaj hrane iz smrtonosnega distribucijskega sistema," je na omrežju X danes objavil vodja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini, ki je že večkrat kritiziral delovanje fundacije.

Opozoril je še, da se omejitve pri dostavi pomoči ZN v enklavo nadaljujejo kljub obilici zalog, ki so pripravljene za vstop v Gazo.

GHF je začela delovati konec maja, potem ko je Izrael za več kot dva meseca popolnoma blokiral oskrbo Gaze, kar je sprožilo mednarodna opozorila o množični lakoti.

Izrael delovanje GHF zagovarja s trditvami, da je njen cilj preprečiti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas, da bi zasegel pomoč, namenjeno civilistom. Hamas pa GHF obtožuje, da pomoč izkorišča za razseljevanje prebivalcev Gaze.