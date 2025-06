Iran je zgodaj zjutraj v nedeljo izstrelil nov val raket proti Izraelu, ki je nadaljeval z napadi na prestolnico Irana Teheran, poroča tiskovna agencija dpa. Izraelska vojska je sporočila, da je zadela sedež iranskega obrambnega ministrstva, infrastrukturo za projekte jedrskega orožja in druge tarče. Izraelski mediji poročajo, da je bilo v iranskih raketnih napadih doslej ubitih najmanj osem ljudi. V zgornjem posnetku lahko vidite, kako so iranske rakete prebile izraelsko zračno obrambo in zadele stavbe v Tel Avivu.

7.20 Kaj vemo do sedaj o izraelsko-iranskem napadanju?

6.45 V Izraelu narašča število umrlih po iranskih napadih

Na Bližnjem vzhodu je zgodnje nedeljsko jutro. V Izraelu reševalci izvajajo iskalne in reševalne akcije, poteka pa tudi zdravstvena oskrba poškodovanih, potem ko je Iran ponoči izvedel val napadov z droni in raketami. Iran pravi, da je pri napadih uporabil sodobnejše manevrirne balistične rakete, ki so sposobne prebiti izraelsko zračno obrambo in obrambo, ki naj bi jo zaveznici zagotavljale ZDA.

Izraelski nočni napadi na Iran so zadeli tudi številne tarče, vključno s sedežem obrambnega ministrstva te države. "Teheran gori," je v soboto pozno zvečer sporočil izraelski obrambni minister Israel Katz.

Iranski napadi: Število smrtnih žrtev v Izraelu zaradi zadnjih iranskih napadov je naraslo na osem. Ubiti so stari od 10 do 80 let. V osrednjem izraelskem mestu Bat Yam je bila neposredno zadeta stavba, pri čemer so umrle najmanj štiri osebe. Poškodovane so bile tudi druge stavbe na tem območju, v osrednjem Izraelu pa je bilo ranjenih najmanj 140 ljudi. Drugi napadi so se zgodili na severu Izraela, vključno s palestinsko-izraelskim mestom Tamra, kjer je bila zadeta stanovanjska stavba, pri čemer so umrle štiri osebe.



Izraelski napadi: Tudi Izrael je sprožil nočne napade, pri čemer je zadel sedež iranskega ministrstva za obrambo v Teheranu. Izraelska vojska je sporočila, da je napadla tudi druge lokacije, kjer naj bi Iran razvijal svoj jedrski program. Izraelska vojska je v soboto zadela tudi skladišče nafte in rezervoar za gorivo Šahran v bližini Teherana, kar je povzročilo velik požar – vendar naj bi bile razmere "pod nadzorom", poroča iranski državni medij IRNA. Zaenkrat ni poročil o žrtvah nočnih napadov, vendar je Iran prej sporočil, da je bilo v izraelskih napadih v zadnjih dneh ubitih najmanj 78 ljudi.



Večtedenska operacija: Izraelska operacija proti Iranu naj bi trajala "tedne, ne dni" in se nadaljuje s podporo ne pa tudi sodelovanjem ZDA, so sporočili izraelski uradniki in Bela hiša. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zasebnih pogovorih ni kritizirala večtedenskega časovnega okvira izraelksega napada, je za CNN povedal izraelski uradnik. Uradnik Bele hiše je dejal, da se je administracija zavedala izraelskih načrtov in jih implicitno podpirala.



Netanjahujev nagovor: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto v televizijskem govoru dejal, da bo država nadaljevala operacijo "tako dolgo, kot bo potrebno" za odpravo iranske jedrske grožnje. Izraelska vojska trdi, da je uničila iranska izstrelišča balističnih raket in zaloge izstrelkov dolgega dosega.



Iranski odgovor: Teheran, ki vztraja, da je njegov jedrski program miroljubne narave, pravi, da "nima druge možnosti, kot da odgovori na napade". Njegovo elitno vojaško krilo, Korpus islamske revolucionarne garde, je zagrozilo z okrepitvijo napadov, če bo Izrael nadaljeval sovražnosti.

Iranski mediji so poročali tudi o napadih na skladišče nafte v okrožju Šahran na severozahodu prestolnice, izraelski obrambni minister Israel Katz pa je na omrežju X zapisal, da Teheran gori.

Foto: Reuters Izrael je v petek zjutraj začel z napadi na jedrske objekte, vodilne vojaške osebnosti in jedrske znanstvenike, vojaške cilje in naftna nahajališča. Iran je to označil za napoved vojne in proti Izraelu izstrelil več sto brezpilotnikov in raket.

Sobotni napadi so sledili ostrim medsebojnim grožnjam, ki so se vrstile ves dan, ne glede na poskuse diplomacije vključno s strani ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obljubil, da bodo napadli vse lokacije iranskega režima in zagrozil, da so se napadi šele začeli.

V nočnih raketnih napadih Irana naj bi v Izraelu po poročanju tamkajšnjih medijev umrlo najmanj 8 ljudi, iranski veleposlanik pri ZN Amir Said Iravani pa je poročal o skoraj 100 smrtnih žrtvah v Iranu.

Po podatkih iranskega ministrstva za zdravje so od začetka spopadov v bolnišnice sprejeli najmanj 800 ljudi s poškodbami. V soboto so iranski uradniki potrdili, da so v izraelskih napadih umrli še trije jedrski znanstveniki - s čimer se je število ubitih jedrskih znanstvenikov povečalo na devet - in dva generala.

Izraelska vojska je v soboto sporočila, da je ubila več kot 20 vojaških poveljnikov, med njimi tudi vodjo obveščevalnega oddelka v generalštabu iranskih oboroženih sil Golamreza Mehrabija.

Iranski mediji so poročali, da je Teheran obvestil Francijo, Veliko Britanijo in ZDA o morebitnih napadih na njihove cilje v regiji, če bodo še naprej pomagali pri obrambi Izraela.