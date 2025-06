Iran in Izrael se obstreljujeta: v obeh državah več civilnih žrtev #vŽivo

Ključni podarki dneva:



7.07 Netanjahu je pozval Irance k uporu proti režimu

6.00 V obeh državah poročajo o več civilnih žrtvah

5.50 Iran in Izrael čez noč nadaljevala z obstreljevanjem

​​​​​​​Izraelski premier Benjamin Netanjahu Foto: Reuters Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po petkovem napadu svoje države na Iran pozval Irance, naj se uprejo oblastem v Teheranu. Cilj izraelske operacije ni le odpraviti jedrsko in balistično grožnjo režima Izraelu, temveč tudi "utrditi pot do svobode", je Netanjahu dejal v video sporočilu "ponosnemu iranskemu ljudstvu".

Vodstvo v Teheranu "še nikoli ni bilo šibkejše kot zdaj," je poudaril izraelski premier. "To je vaša priložnost, da vstanete in dvignete svoj glas," je nadaljeval Netanjahu in dodal, da izraelski napadi niso usmerjeni proti ljudem, temveč proti "morilskemu islamskemu režimu, ki jih zatira in ohranja v revščini".

Čas je, da se iransko ljudstvo zbere okoli svoje zastave in zgodovinske dediščine ter se bori za svojo svobodo pred "zlim in zatiralskim režimom", je zaključil izraelski premier.

Izraelske reševalne službe so sporočile, da je ena oseba umrla, več kot 60 pa je bilo ranjenih, potem ko je iranska raketa zadela sosesko Rišon Lezionu južno od Tel Aviva.

Reševalci v soseski Rišon Lezion še iščejo morebitne žrtve iranskega napada. Foto: Reuters Na kraj dogodka je bilo poslanih veliko število reševalcev, ki so ugotovili veliko škodo in več ljudi, ujetih pod ruševinami.

"To je težaven in zapleten prizor, območje še vedno pregledujemo in zagotavljamo, da v stavbah ni dodatnih žrtev," je dejal Rami Musher, namestnik direktorja reševalnih služb regije Ayalon.

Videoposnetek tiskovne agencije Reuters je prikazal poškodovano streho hiše ter na desetine reševalcev in vojaškega osebja na kraju nesreče.

Izrael je v noči na petek napadel Iran in med drugim ubil nekaj vojaških voditeljev ter uničil jedrski objekt v Natanzu, Iran mu je v petek vrnil z valom napadov z brezpilotniki in raketami, poroča dpa.

Izraelske obrambne sile (IDF) so sporočile, da prihajajo iranske rakete, ki jih prestrezajo in uničujejo, vendar opozorile prebivalstvo, da obramba ni popolnoma zanesljiva in naj upošteva navodila oblasti.

Po prvem izraelskem napadu v noči na petek je Iran izvedel dva vala napadov, izraelski mediji pa so poročali o najmanj 63 ranjenih, poroča dpa.

V Iranu so očividci in lokalni mediji poročali o eksplozijah v središču in na severovzhodu Teherana. Sprva ni bilo poročil o škodi ali žrtvah.

Prebivalci so govorili o glasnih eksplozijah. Opazovalci so domnevali, da so bili napadi usmerjeni proti jedrskemu objektu na severu mesta, navaja dpa.

Gutterres: Mir in diplomacija morata prevladati

"Dovolj je zaostrovanja. Čas je, da se ustavimo. Mir in diplomacija morata prevladati," je sinoči na omrežju X objavil generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Glede na izjave predstavnikov Izraela in Irana na petkovem izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN, se zadeve ne bodo kmalu unesle, saj sta oba zagotovila, da bosta državi odgovarjali na napade.

Veleposlanik Izraela Danny Danon je dejal, da je bil napad na Iran premišljen in Izrael je počakal, da Teheran oplemeniti uran do stopnje, ko več ne bo mogel trditi, da gre za civilno uporabo.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres Foto: Reuters "V trenutku, ko tu govorimo, na Izrael leti več sto raket s konvencionalnimi konicami in to ne na vojaške cilje ampak na civiliste. Zamislite si, da bi imel radikalni iranski režim jedrske konice," je dejal.

"Dejanja najbolj nevarnega terorističnega režima na svetu so enakovredna vojni napovedi. Samo režim brez človečnosti in odgovornosti lahko v želji po uresničitvi svojih uničevalnih ambicij ogroža milijone življenj z napadi na jedrske objekte. Tisti, ki podpirajo Izrael - predvsem ZDA - so soudeleženi pri vojnih zločinih," pa je dejal iranski veleposlanik Amir Said Iravani.

Ameriška televizija CNN je sinoči navedla neimenovanega visokega predstavnika Irana, da bodo tarča regionalna oporišča katerekoli države, ki pomaga Izraelu pri obrambi pred napadi Irana. Uradnik je napovedal okrepitev napadov na Izrael, tarče pa bodo postopoma tudi oporišča držav, ki bodo branile Izrael.

Ameriški in izraelski viri so za CNN pred tem povedali, da ameriške sile pomagajo prestrezati iranske rakete, sodelovale pa naj bi tudi nekatere druge države v regiji.