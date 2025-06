Nepozabna doživetja se začnejo s poletom z ljubljanskega letališča

Potovanja vseh vrst, od ogleda najbolj turističnih znamenitosti evropskih prestolnic do raziskovanja skrite steze, ki vodi v srce mističnega Machu Picchuja, nas oblikujejo in polnijo z zgodbami, ki jih nosimo s seboj za vedno. Od 30. marca 2025 nam je svet še bolj dostopen – z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana nas letalska družba KLM Royal Dutch Airlines vsak dan povezuje z Amsterdamskim letališčem Schiphol, enim največjih letalskih vozlišč na svetu. Od tam pa se možnosti skorajda razprostirajo do obzorja – v 166 mest na petih celinah.

Vsak izmed nas je edinstven in neponovljiv, prav tako kot so edinstveni spomini, ki nas značajsko dograjujejo, bogatijo in popestrijo naše življenje. Svoja obzorja širimo z znanjem, predvsem pa z novimi izkušnjami. Prav zato lahko dva popotnika isto potovanje ali znamenitost doživita popolnoma drugače in ustvarita unikatne spomine, ki bogatijo življenje.

Foto: Air France

Amsterdam, izhodišče za nova doživetja

Za marsikoga je Amsterdam sinonim za kolesa, kanale in umetnost. Toda z novimi dnevnimi povezavami iz Ljubljane postane ta nizozemski biser veliko več kot to – postane odskočna deska v svet. KLM-ova mreža namreč zajema 95 evropskih in 66 medcelinskih destinacij – od dinamičnih metropol Severne Amerike do eksotičnih kotičkov Azije in Afrike.

Želite raziskati zgodovinske spomenike starodavnega Kjota, se izgubiti v vonjavah in barvah indijske Hyderabade, ali pa srkati sangrio na sončnih ulicah Barcelone? Zdaj je to mogoče še lažje in hitreje. Vsakodnevni polet iz Ljubljane ob 12.35 vas s sodobnim letalom Embraer 190 v dobri uri in petdesetih minutah pripelje neposredno na Schiphol, od koder se ponujajo skoraj neomejene možnosti za nadaljnja potovanja.

Foto: Air France

Svet v dosegu vaših želja

Vsako potovanje je priložnost, da izstopimo iz znanega in vstopimo v svet doživetij. Tudi če smo ta kraj že obiskali ali pa odkrivamo nam popolnoma novo mesto. KLM s svojo razvejano mrežo in dodatnimi kapacitetami (v poletni sezoni 2025 obljublja kar štiri odstotke več sedežev kot lani) ni le letalska družba, ampak sopotnik na poti do nepozabnih trenutkov. Nova povezava iz Ljubljane pa pomeni, da je svet z vso svojo lepoto, raznolikostjo in skrivnostnostjo v enostavnem dosegu.

Od vsakodnevnih poletov v Las Vegas, Rio de Janeiro, San Diego in Osako do poletov v evropska mesta, kot so Exeter, Biarritz in Belfast – KLM ne ponuja le destinacij, temveč vabi k ustvarjanju izkušenj, ki nas bodo oblikovale, nam dale kreativen zagon, nas navdihnile in nadgradile.

Foto: Air France

Razpored poletov KLM: Ljubljana (LJU)–Amsterdam (AMS) Od 30. marca 2025: Odhod iz Ljubljane (LJU): 12.35

12.35 Prihod v Amsterdam (AMS): 14.25

14.25 Številka poleta: KL1990

KL1990 Letalo: Embraer 190 (20 sedežev v poslovnem in 80 v ekonomskem razredu) Povratni polet: Odhod iz Amsterdama (AMS): 10.15

10.15 Prihod v Ljubljano (LJU): 12.05

12.05 Številka poleta: KL1989 Poleti so na voljo vsak dan v tednu, kar omogoča fleksibilno načrtovanje potovanj. Za natančne informacije o razporedu poletov in morebitnih spremembah obiščite uradne spletne strani KLM ali uporabite aplikacij o KLM .

Foto: Air France

Nove medcelinske destinacije:

San Diego (ZDA)

(ZDA) Georgetown (Gvajana)

(Gvajana) Hyderabad (Indija)

Top obstoječe medcelinske destinacije:

Portland (ZDA)

(ZDA) Kilimanjaro (Tanzanija)

(Tanzanija) Dar es Salaam (Tanzanija)

(Tanzanija) Osaka (Japonska)

(Japonska) Edmonton (Kanada)

(Kanada) Las Vegas (ZDA)

(ZDA) Rio de Janeiro (Brazilija)

Nove evropske destinacije:

Ljubljana

Exeter (Velika Britanija)

(Velika Britanija) Biarritz (Francija)

Dodatni poleti v Evropi:

Belfast (Velika Britanija) – dvakrat dnevno

(Velika Britanija) – dvakrat dnevno Porto (Portugalska) – štirikrat dnevno

(Portugalska) – štirikrat dnevno Barcelona (Španija) – dodatni dnevni polet

(Španija) – dodatni dnevni polet Split (Hrvaška) – dvakrat dnevno (spomladi in jeseni)

(Hrvaška) – dvakrat dnevno (spomladi in jeseni) Krakov (Poljska) – dodatni poleti

(Poljska) – dodatni poleti Poznan (Poljska) – dodatni dnevni polet

(Poljska) – dodatni dnevni polet Milano Linate (Italija) – poleti, osredotočeni na to letališče