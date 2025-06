Hčerki ne želi prepustiti dela hiše pred smrtjo, ta pa je prekinila stike in plačevanje stroškov #pravni nasvet

Stara sem 72 let, živim v hiši, katere dvotretjinska lastnica sem, hčerki pa imata vsaka po eno šestino. Ena hčerka živi v polovici hiše s svojo družino, druga je v tujini. Ko sem prvo zavrnila, da ji ne želim prepisati hiše pred smrtjo, saj še živim samostojno, je prekinila stike z menoj. Ne pristane niti na sporazumno delitev, za drugo nimam sredstev. Kako si lahko pomagam, da bi vsaj nekaj let še živela v hiši?

Odpovedali so mi tudi vzdrževanje hiše, čeprav uporabljajo polovico hiše in vrt v celoti, kar mi je ustrezalo. Zadnja leta so plačevali tudi stroške (moji so minimalni), jaz pa davek za vso hišo. Imeli so tudi možnost uporabe mojega avtomobila. Hčerka zdaj ne privoli niti v prodajo. Tudi druga hčerka mi finančno ne more pomagati. Bila sem že pri notarki, vendar, razumljivo, zadeve ne more urediti zaradi nesoglasij. Kredita ne morem dobiti zaradi let in pokojnine. Življenje v popolnem ignoriranju me pelje v bolezen. Pripravljena sem ji bila prepisati pol hiše, če bi pristala na sporazumno razparceliranje, vendar ne. Res ne vidim izhoda in prosim za pomoč. Tatjana K.

Pravnik na dlani odgovarja:

Solastnino nepremičnin ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ), in sicer od 65. člena naprej.

Kot izhaja iz vašega vprašanja, so v vašem primeru lastniški deleži točno določeni in tudi v naravi nekako razdeljeni. Vsekakor so vsi solastniki po njihovih deležih dolžni prispevati k stroškom in davkom, ki pripadajo k nepremičnini. Torej mora hčerka, ki uporablja pol hiše in vrt, v tem odstotku tudi prispevati k vsem stroškom.

Glede razpolaganja z vašim delom nepremičnine imate nekaj možnosti.

Prva možnost:

V tretjem odstavku 66. člena SPZ je določeno naslednje:

3) Solastnik lahko razpolaga s svojo pravico brez soglasja drugih solastnikov. Če je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico . Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.

Vaš delež nepremičnine lahko daste v prodajo in o tem obvestite obe hčerki kot predkupni upravičenki. Daste jim rok za uveljavljanje predkupne pravice in po poteku tega roka lahko vaš delež prosto prodate na trgu za enako ceno, kot ste jo navedli v ponudbi njima.

Druga možnost:

Pogodba o preužitku – to je notarski zapis, s katerim lahko vaš delež podarite eni od hčerk in bo po vaši smrti prešel nanjo. Tako pogodbo je treba skleniti pri notarju.

Tretja možnost:

Pogodba o razdelitvi solastnine – s tako pogodbo se solastnina v naravi razdeli med zemljiškoknjižne solastnike. V vašem primeru ocenjujemo, da bo to težko razdeliti.

Četrta možnost:

Vložitev tožbe na pristojnem sodišču v nepravdnem postopku za razdelitev solastnine v naravi. Postopek je lahko precej drag in dolgotrajen.

Žal so to edine možnosti, ki so posledica nesodelovanja solastnikov nepremičnine.