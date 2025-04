Sestra ima pravico do souporabe v mansardi. Kako to preklicati? #pravni nasvet

Sestra ima pravico souporabe prostora v mansardi, kot je navedeno v pogodbi. Ker prostora ne vzdržuje in zanj ne skrbi, me zanima, ali je mogoče souporabo preklicati oziroma zahtevati prenehanje uporabe? Za vzdrževanje kot lastnica skrbim izključno sama. Če je prenehanje uporabe mogoče, prosim za opis postopka. Biba K.

Pravnik na dlani odgovarja:

Napisali ste, da ima sestra na podlagi pogodbe pravico do souporabe prostora v mansardi. Žal niste pojasnili, kakšne vrste je pogodba in ali je morda vpisana v zemljiško knjigo kot breme.

V tem primeru, ko ste lastnica vi, gre za neko vrsto bremena, in sicer kot pravica do souporabe . Če sestra souporabe ne izvaja, je to še vedno njena pravica, za katero lahko kadarkoli zahteva, da se začne uresničevati oziroma izvajati.

Vedno je možnost dogovora ali morda sodnega preklica te pravice. Ponavljamo, da ni povsem jasno, kako je pravica nastala – napisali ste le, da gre za vrsto pogodbe.

Kadar gre za pogodbeno ustanovitev neke pravice, gre najverjetneje tudi za neke dolžnosti upravičenca, ki pa jih vaša sestra očitno ne izvaja.

Če bi šlo za solastnino in sestra nima posesti, temveč le pravico, ki je ne uveljavlja, bi šlo za pojem solastnih upravičenj, kamor spada tudi pravica uporabljati solastno stvar.

Souporaba stvari pa je odvisna od narave in namena stvari. V primeru stanovanja praviloma ni mogoča souporaba dveh ali več solastnikov, ki niso med seboj družinsko povezani, če stanovanje ni fizično razdeljeno. Ker v konkretnem primeru ne gre za solastno stvar v smislu lastništva, ampak le za pravico do souporabe, je pomembna pogodba, s katero je bila ta pravica ustanovljena. Če bi vaša sestra menila, da je prikrajšana, je mogoča tudi njena tožba zoper vas, če bi ji onemogočali souporabo.

V primeru, da sestra svojo pravico vsaj občasno izvršuje in prostor uporablja, ima na njem tudi posest. Take posesti ne morete omejevati, saj vas lahko za motenje posesti tudi toži. Posest in pravila, kaj pomeni motenje, ureja stvarnopravni zakonik.

Lahko pa se vaša pogodba pojmuje tudi po obligacijskem zakoniku (OZ), in sicer kot raba stvari. To zakonik ureja od 580. člena naprej. Na nek način gre za pogodbeno posojo stvari oziroma dovoljenje za uporabo .

V primeru uporabljanja in ne vzdrževanja predmeta lahko sestri le zaračunate stroške čiščenja ali drugo urejanje. To določa 581. člen OZ – izposojevalec nosi stroške rednega vzdrževanja. Vrnitev stvari določa 583. člen OZ, in sicer pogodba preneha, čim je izposojevalec stvar uporabil za pogodbeno določen namen ali s pretekom časa, v katerem je mogel to uporabo izvršiti. Če čas trajanja in namen uporabe nista določena, lahko posodnik zahteva stvar, kadarkoli hoče.

Svetujemo vam, da se najprej s sestro pogovorite in če to ne bo zadostovalo, lahko tudi vložite tožbo, s katero zahtevate ukinitev pravice do souporabe mansarde.