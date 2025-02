Po koncu službe so jih pregledali varnostniki. Potem pa so hoteli še njihove avtomobile ... #pravni nasvet

Zaposlen sem v trgovskem podjetju. Po končani službi, ko smo zapuščali trgovino na službenem izhodu, so varnostniki pregledali, ali smo morda odnesli kaj iz trgovine. V redu. Nato pa so varnostniki zahtevali še pregled osebnih avtomobilov. Ali imajo varnostniki, ki jih je pooblastilo podjetje (zunanji izvajalci), sploh to pravico? Ali lahko varnostnik kar pregleda moj osebni avtomobil? Nimamo službenih parkirnih prostorov in parkirišče ni pokrito z varnostnimi kamerami. Ali je to mobing osebe, ki je odredila nadzor? Borut K.