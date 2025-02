Elektro podjetje je "poraziralo" vrt. Še pospravili niso za seboj ... #pravni nasvet

Na naši parceli stoji betonski električni drog. Okoli droga smo zemljo zasadili z okrasnimi rastlinami. Brez naše vednosti pa je elektro podjetje od 10 do 15 metrov od droga naokrog vse to dragoceno rastlinje posekalo do tal. Bili smo zgroženi. Šele ko smo ugotovili krivca, so pospravili za seboj. Na prošnjo o odškodnini pa so nam odgovorili, da do nje nismo upravičeni, čeprav so uničili celoten okrasni vrt. Dostop do droga je bil sicer omogočen in prost. Kaj lahko naredimo? Ljubo S.

Pravnik na dlani odgovarja:

Žal niste napisali, na kakšni pravni podlagi je betonski električni drog na vaši parceli. Obstajata dve možnosti za to, da je bil drog postavljen, in sicer pogodba o služnosti ali le nek dogovor (pisni ali ustni). Za vsak poseg na tujem zemljišču je namreč potrebna pravna podlaga.

Če gre za stvarno služnost v korist elektro podjetja, je v njej v obliki notarskega zapisa točno opredeljeno, kakšne so obveze na služeči stvari, kot tudi obveze za gospodujočo stvar – vaša parcela je služeča stvar, električni drog pa je gospodujoča stvar. Vsekakor mora imeti elektro podjetje prost dostop do droga zaradi oskrbe in popravil.

Če imate zgolj nekakšen sporazum, vam svetujemo, da zahtevate sklenitev odplačne služnosti v korist elektro podjetja, ki naj vam plača uporabnino oziroma neko obliko odškodnine za to, da jim dovolite postavitev droga.

Napisali ste, da ste posadili okrasne rastline, ki pa so vam jih delavci elektro podjetja odstranili in vam tako povzročili premoženjsko škodo . Prav tako ste napisali, da je bil dostop do droga omogočen tudi prek okrasnega vrta.

Če menite, da so vam delavci elektro podjetja povzročili škodo, boste morali dokazati, koliko ste vložili v okrasni vrt in tudi, ali je bil dostop do električnega droga omogočen oziroma ali je bilo okoli droga dovolj prostora za posege in popravila napeljave. Vse zahtevke morate vlagati pisno.