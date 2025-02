Kako sušilnico zelišč legalizirati za pridobitev elektrike in vode? #pravni nasvet

Pozdravljeni. Na Gorenjskem imamo parcelo, na kateri je postavljena lopa oziroma sušilnica zelišč. Radi bi legalno priklopili elektriko, pa so nas na elektru zavrnili, da se to ne sme. Gradbenega dovoljenja za hiško nam ni uspelo pridobiti, čeprav je parcela zazidljiva, gradbena in smo imeli že izdelano vso gradbeno dokumentacijo. Rečeno je bilo, da je vzrok za to 20 centimetrov preozka cesta za interventna vozila. Kako bi lahko prišli do legalizacije in s tem napeljave elektrike in vode? Sušilnica oziroma lopa ima lokacijsko informacijo in je postavljena z dovoljenjem. Vnaprej hvala za odgovor, Breda T.