Občina jim je parcelo s hišo spremenila v kmetijsko zemljišče. Kaj pa zdaj? #pravni nasvet

Zdaj že pokojna starša sta imela hišo, ki je bila legalno, z gradbenim dovoljenjem, zgrajena leta 1964. Parcela, na kateri je stala, je bila vedno zazidljiva. Pred desetimi leti smo želeli hišo porušiti in zgraditi novo, zato smo pridobili novo gradbeno dovoljenje (za rušitev in novogradnjo), vendar zaradi bolezni te gradnje nismo realizirali, zato je to novo GD prenehalo veljati. Kmalu zatem je občina na novo urejala svoje prostorske akte in zemljišče, na katerem ta hiša stoji, je izpadlo iz območja zazidljivih parcel in je sedaj v OPN označeno kot najboljše kmetijsko zemljišče (K1).

Predlog akta je bil pred sprejetjem na oglasni deski sicer objavljen, a nas o spremembi ni nihče eksplicitno in aktivno obveščal, zato s spremembo akta do lani, ko smo urejali dedovanje, nismo bili seznanjeni. Zanima me, če sme občina zemljišče, na katerem stoji legalno zgrajena hiša, kar spremeniti v kmetijsko zemljišče, in če imamo zaradi dejstva, da hiša ima gradbeno dovoljenje, kakšne večje možnosti, da dosežemo odpravo trenutnega stanja in ponovno vzpostavitev zazidljive parcele. Hiša je bila ves čas v uporabi za namen bivanja. Kakšne možnosti nam daje zakonodaja in kako k zadevi pristopiti v primeru, da bi občina vztrajala pri vzdrževanju statusa quo? Na parceli ne obstajajo kakšne služnosti ali posebne predkupne pravice (razen zakonitih za kmetijska zemljišča), niti ni območje nikjer predvideno za vzpostavitev kakšne prihodnje javne rabe. Parcela se nahaja v naselju (sicer na robu zazidljivega pasu), ob javni cesti, hiša ima tudi vse priključke (vodovod, elektrika, IKT ...). Jaka N.

Pravnik na dlani odgovarja:

Imate primer, ko ste postali lastniki legalne nepremičnine na parceli, ki ji je bila spremenjena namembnost. Veljavnost pravnomočnega gradbenega dovoljenja poteče, če v roku pet let od dokončnosti ne vložite prijave začetka gradnje. Žal ste že sami zapisali, da obnovitev vašega gradbenega dovoljenja ni možna.

Prostorski akti se sprejemajo v posameznih občinah po pravilih upravnega postopka. To pomeni, da se lahko zazidljivi parceli spremeni namembnost tudi, če imate lokacijsko informacijo, v kateri piše, da je parcela zazidljiva . Pomembno je stanje ob vložitvi zahteve za gradbeno dovoljenje .

Namensko rabo zemljišč predstavljajo stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča, ki se delijo še na podrobnejše stopnje, kar je zlasti pomembno pri stavbnih zemljiščih.

Namenska raba zemljišč je določena s prostorskimi akti, zato jo lahko spremenimo samo s spremembo prostorskih aktov. Ker so prostorski akti predpisi, pri pobudi za spremembo namenske rabe prostora ne gre za individualni upravni postopek, v katerem bi se odločalo o vaši pravici, temveč za sodelovanje pri pripravi predpisa, s katerim občina opredeljuje in načrtuje svoj prostorski razvoj.

Preverite, v kakšnem časovnem okviru namerava občina pripraviti nov občinski prostorski načrt oziroma spreminjati ali dopolnjevati veljavnega. Občina vam bo podala informacijo, kdaj in na kakšen način bo zbirala pobude za namensko rabo zemljišč . Te se namreč ne obravnavajo individualno, temveč jih občina združuje in obravnava periodično zaradi ekonomičnosti postopkov, predvsem pa preverjanja utemeljenosti pobude glede na cilje prostorskega razvoja občine, druge pobude in različne javnopravne interese in režime v prostoru.

Predlagamo, da oddate ponovno pobudo, da se namembnost vaše parcele spremeni nazaj v gradbeno oziroma stavbno. Razlog je seveda to, da na njej že stoji legalno zgrajena stanovanjska stavba. Obrazloženo in dokumentirano pobudo oddajte občini v času, ki ga je določila za sprejemanje pobud za namensko rabo zemljišč . Gre za fazo priprave t. i. izhodišč za pripravo občinskega prostorskega načrta.

Obliko in način obrazložitve in utemeljitve vloge določijo občine, nujne informacije, brez katerih vloge ni mogoče oddati, pa so: številka parcele, katastrska občina zemljišča, za katerega podajate predlog za spremembo namenske rabe , podatki o lastnikih zemljišča, obrazložitev in utemeljitev nameravanega posega in predlog nove namenske rabe.

Vsaka občina lahko spreminja prostorske akte po svojem prepričanju brez omejitev, in sicer skladno z namenom prostorskega dolgoročnega plana. Kljub vsemu pa nihče ne more preprečiti ali omejevati rabe legalno izgrajene stavbe, ki ima vse priključke. Problem bo le pri pridobivanju dokumentov, saj najnovejši gradbeni zakon določa praktično za vsak poseg gradbeno dovoljenje.