Pozdravljeni! Preko sosedove parcele sem uporabljal nujno pot za dostop do svoje parcele, in sicer predvsem s traktorjem. Ta pot se je uporabljala že več kot sto let, uporabljali so jo tudi lastniki drugih parcel v bližini. Zdaj je sosed prodal to parcelo, novi lastnik pa si je to parcelo ogradil in s tem prehod preprečil. Novi lastnik navaja, da služnostna nujna pot ni vpisana v zemljiški knjigi. Prosim za vaš predlog za rešitev tega spora. Josip M.