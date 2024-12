Mora biti pes nujno na povodcu ali ne? #pravni nasvet

Imam vprašanje glede psov, ki niso na povodcu. Kako ukrepati, ko ima lastnik izpuščenega psa na sprehodu v naravi, na gozdni površini, v hribih ali na pašniku, ki ni ograjen? Problem nastane, ko pes napade ovco, ki se pase na tem neograjenem pašniku. Kaj v takem primeru svetujete? Kako ukrepati? To je pereč problem povsod, kjer se pase živina v naravi, in je glede tega veliko pritožb raznih skupnosti. Hvala za odgovor, Sandi J.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vprašanje je res zelo zanimivo in aktualno. Zakonodaja, ki obravnava to tematiko, je delno zajeta v Zakonu o zaščiti živali, predvsem pa v Zakonu o divjadi in lovstvu. Pomembna so tudi posebna pravila, ki jih določa policija in so objavljena na spletni strani policije.

Če se najprej posvetimo pravilom policije: skrbnik psa na sprehodu na javnem mestu je dolžan zagotoviti fizično varstvo psa tako, da ga ima na povodcu .

Zakon o zaščiti živali ne določa posebej, kako je treba ravnati s psi na javnem mestu oziroma v gorah ali na pašnikih. Drugače pa je z Zakonom o divjadi in lovstvu. Tam je določilo, da je lastnik psa odgovoren za škodo , ki jo njegova žival prizadene divjadi, oziroma določa, da psov ni dovoljeno brez nadzorstva spuščati v prosto naravo. Zagrožena kazen za nespoštovanje tega predpisa je globa med 420 in 1.200 evri.

Vendar noben predpis ne določa, da mora biti pes privezan na vrvici. Tako je nekoliko dvomljiva tudi navedba policije o pravilu psa na povodcu. To določilo namreč nima pravne podlage .

Pravno podlago sicer lahko določi tudi posamezna občina. Tako ima na primer Mestna občina Ljubljana sprejet odlok, s katerim mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu, nevarni pa morajo biti opremljeni še z nagobčnikom. Če lastnik oziroma skrbnik na javnem kraju psa nima na povodcu, je predpisana globa v višini 200 evrov.

Javno objavljeno tolmačenje inšpekcije je, da se pes lahko prosto giblje , vendar mora biti v takem dosegu, da ga lahko lastnik odpokliče, bodisi z vidnimi znaki ali pa z glasom, piščalko ... Pes mora biti tudi tako vzgojen, da ga lahko lastnik odpokliče, če bi želel preganjati prosto živeče živalske vrste. Če pa vidnega ali glasovnega stika med lastnikom in psom ni, je tak pes brez nadzora.

Odgovor na vaše vprašanje je tako zelo širok. Če pa pes napade žival na pašniku, je treba poklicati policijo in čim hitreje najti lastnika psa. Vsekakor je lastnik ali skrbnik psa odgovoren za vso škodo, ki jo pes povzroči, kar pa se presoja tudi po pravilih Obligacijskega zakonika.