Ni se "registrirala" pravočasno, zato je ob tri leta garancije #pravni nasvet

Septembra 2024 sem v trgovini Big Bang v Aleji kupila pralno-sušilni stroj znamke Beko. Garancija za stroj je bila pet let. Po nasvetu prodajalca sem dokupila še dodatni dve leti, torej skupno sedem let. To je napisano tudi na računu – "Premium Zaščita + BT 7 let". Po sedmih mesecih se mi je stroj pokvaril, zato je prišel serviser. Pojasnil mi je, da nimam garancije za pet let, temveč samo za dve leti, ker bi se morala za tri leta registrirati sama, in sicer v roku 30 dni od nakupa.

Ker me o tem nista obvestila ne svetovalec, ne prodajalec, imam sedaj garancijo samo dve leti, tri leta nič in potem dve dokupljeni leti. Ko sem se v trgovini pozanimala, zakaj stroj nima pet let garancije, kot je to pisalo pri prodaji, ampak samo dve leti, so me zavrnili, da sem kriva sama, ker se nisem v roku registrirala in da ne prevzamejo nobene odgovornosti. To pomeni, da sem vmes tri leta brez garancije! Kaj lahko storim? Nada M.

Pravnik na dlani odgovarja:

Garancije za brezhibno delovanje prodane stvari ureja Obligacijski zakonik od 481. člena naprej. Prvi odstavek 481. člena določa naslednje:

Če je prodajalec kakšnega stroja, motorja, kakšnega aparata ali drugih podobnih stvari, ki sodijo v tako imenovano tehnično blago, izročil kupcu garancijski list , s katerim proizvajalec jamči za brezhibno delovanje stvari v določenem času, šteto od njene izročitve kupcu, stvar pa ne deluje brezhibno, lahko kupec zahteva tako od prodajalca kot tudi od proizvajalca, da jo v primernem roku popravi ali, če tega ne stori, da mu namesto nje izroči stvar, ki brezhibno deluje.

Kot ste napisali, se vam je v garancijskem roku dveh let aparat pokvaril in so vam ga popravili skladno z določili garancije.

Vsak proizvajalec sam določa pravila in roke glede registracije produkta. Proizvajalec BEKO določa rok za registracijo 30 dni od nakupa in žal menimo, da ste tukaj ta rok zamudili in se več ne morete registrirati. Vsekakor lahko poizkusite ali pa se obrnete na proizvajalca, če vam dopusti naknadno registracijo.

Dejstvo, da vas trgovec, pri katerem ste aparat kupili, ni še posebej obvestil o postopku, žal ni pomembno. Oglaševanje dve plus tri plus dve ni bilo napačno, le vi niste izpolnili navodil glede roka registracije. Prepričani smo, da je bil postopek opisan v dokumentih, ki ste jih prejeli ob nakupu ali vsaj v dokumentih proizvajalca aparata.

Pravila podaljšane triletne registracije garancije za pralne, sušilne in pralno-sušilne stroje blagovne znamke BEKO, kupljene v Sloveniji, so objavljena tudi na njihovi spletni strani, kjer piše, da je treba naprave registrirati s posebnim obrazcem najkasneje v 30 dneh, o čemer prejmete potrdilo na e-pošto. Žal ste rok zamudili.

Štetja roka, kot ste napisali – garancija najprej dve leti in potem tri leta brez ter dodatni dve leti, pa po našem mnenju ne drži. Garancijski rok bi se moral upoštevati v neprekinjenem trajanju, torej najprej dve leti garancije proizvajalca in takoj potem še dve leti roka, ki ste ga dokupili pri prodajalcu. Napotujemo vas na prodajalca, kjer se dogovorite o neprekinjenem roku garancije, brez dodatnih treh let.