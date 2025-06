Bližnji lokal se odpre že zelo zgodaj. Kako je s pravico do nočnega počitka? #pravni nasvet

Živim v naselju in v sosednji stavbi, ki je oddaljena približno 30 metrov, že leta deluje gostinski lokal. Pred enim letom se je spremenil obratovalni čas, ki se zdaj začne že ob 5.30. Menda je lastnik pridobil dovoljenje občine. To jutranje obratovanje pa je postalo zelo moteče, saj je parkirišče lokala samo 15 metrov oddaljeno od naše hiše, tako da nas zjutraj zbudi razbijanje z vrati vozil in glasna glasba v avtih posameznih gostov. Nekateri gostje (gre predvsem za voznike kamionov) pustijo glasbo prižgano kar ves čas, ko so v lokalu. To je postalo zelo moteče. Zanima me, ali moja družina in jaz nimamo pravice do nočnega počitka med 22. in 6. uro zjutraj? Hvala lepa, Marko Z.

Pravnik na dlani odgovarja:

Obratovalni čas lokalov je določen s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Glede na vaš opis gre pri vašem sosednjem lokalu za obrat, ki lahko posluje od 6. uro zjutraj do 2. ure naslednjega dne (3. člen).

V 4. členu pa je to še dodatno potrjeno za obrate, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, namenjenih bivanju. Delovni čas za take obrate je določen med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer. Vsak obrat mora imeti prijavljen obratovalni čas in ustrezen dokument, v katerem piše, od kdaj do kdaj lahko obrat deluje.

Vsi obrati, ki poslujejo izven teh določil, nimajo zakonitega časa obratovanja in jih lahko prijavite pristojni inšpekciji. Gre za več inšpekcij, in sicer tržno inšpekcijo, okoljevarstveno inšpekcijo in Inšpektorat za javni sektor v primeru pretiranega hrupa oziroma obratovanja izven delovnega časa. Prav tako lahko predvsem v jutranjih urah pokličete policijo, ki mora priti na kraj dogajanja in izdati plačilni nalog za kršenje javnega reda in miru .

Na podlagi povedanega vam torej svetujemo, da se najprej obrnete na lastnika lokala in se poskusite dogovoriti za poslovanje, ki vas bo čim manj motilo. Če lastnik lokala ne bo želel sodelovati, pa se lahko obrnete na pristojno inšpekcijo in policijo, ki sta dolžni ukrepati.