Sem v procesu prodaje osebnega avtomobila, ki ima nekaj napak (gori SOS lučka, zemljevidi niso naloženi in občasno se ugasne multimedijski zaslon). To sem navedel tudi v prodajnem oglasu in temu primerno znižal ceno. Zanima me, kako je potem z uveljavljanjem skritih napak? Sem kot prodajalec kakorkoli zaščiten? Gledam z vidika, da če se pojavi dodatna napaka čez npr. eno leto, ali lahko kupec uveljavlja garancijo? Verjetno ne more biti kar vsaka okvara obravnavana kot skrita napaka? Avtomobil ima namreč približno 200 tisoč prevoženih kilometrov. Hvala za odgovor, Leon T.

Pravnik na dlani odgovarja:

Prodaja osebnega avtomobila z napakami se lahko osporava le v primeru, kadar kupec za napake ni vedel. To so tako imenovane skrite napake , ki se pojavijo po sklenitvi prodajne pogodbe in izročitvi predmeta – avta v posest novemu lastniku.

Pojem skrita napaka določa obligacijski zakonik v 462. členu:

(1) Če se potem, ko je kupec prevzel stvar, pokaže, da ima stvar kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej prodajalca v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma; sicer izgubi to pravico.

(2) Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bila stvar izročena, razen če je bil v pogodbi določen daljši rok.

Kot ste navedli sami, ste pomanjkljivosti svojega vozila navedli že v oglasu, in če se bo kupec z njimi strinjal ter osebni avtomobil kupil, teh pomanjkljivosti ne bo več mogel uveljavljati.

Napake na blagu (avtomobilu) določa tudi Zakon o varstvu potrošnikov, in sicer v 37. členu, kje so določene stvarne napake. Napaka je stvarna, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Rok za grajanje teh napak po zakonu o varstvu potrošnikov pa je dva meseca od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Tudi napak, ki se pojavijo kasneje in pomenijo normalno obrabo materiala, kupec ne bo mogel uveljavljati, saj gre za rabljeno vozilo.

Odgovor na vaše vprašanje torej je, da kupec pomanjkljivostim, ki ste jih navedli v oglasu, kasneje ne bo mogel oporekati.