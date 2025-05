Od voznika zahtevajo nadurno delo, plačali pa ne bi #pravni nasvet

Pozdravljeni. Prosim za nasvet, kako od delodajalca dobiti izplačilo opravljenih nadur. Od januarja 2024 do marca 2025 se jih je nabralo 473, delodajalec pa mi jih ne želi niti izplačati niti ne dovoli koristiti. Ponudil mi je dvig plače in v aneks dodal člen, da so od datuma podpisa aneksa vse finančne obveznosti poravnane. To sem seveda zavrnil in predlagal, da bom podpisal, ko bom dobil nadure plačane. Zaposlen sem kot voznik, razvoze opravljam v Sloveniji. V pogodbi o zaposlitvi je določen osemurni delavnik, moje delo pa običajno traja med 10 in 15 ur dnevno. Vnaprej hvala za vaš odgovor, Marko U.