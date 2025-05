Zaposlena sem v zdravstvu. Rada bi koristila možnost, da do otrokovega tretjega leta ne bi delala nočnih in nadur. Delodajalec pravi, da sem dolžna oddelati osem nadur tedensko, če me razpiše. Ali to res drži? Delodajalec se sklicuje na zakon o zdravstveni dejavnosti, a ko berem zakon o delovnih razmerjih (ZDR-19), ta pravi drugače. Sem v dilemi. Kaj drži zame? Prosim za pomoč in nasvet, Blanka V.

Pravnik na dlani odgovarja:

Področje zdravstva urejajo trije predpisi, in sicer Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o zdravstveni dejavnosti in Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Nadurno delo določa Zakon o delovnih razmerjih v 144. členu:

Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – nadurno delo:

- v primerih izjemoma povečanega obsega dela,

- če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,

- če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,

- če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,

- v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

(2) Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisna odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

(3) Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljše od šestih mesecev.

(4) Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca.

(5) V primeru odklonitve pisnega soglasja iz prejšnjega odstavka delavec ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju.

Podobno določa tudi Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Določena je najvišja količina nadur tedensko , in sicer osem ur.

Delavci, ki negujejo otroka do treh let starosti, pa uživajo še posebno varstvo po ZDR-1. To ureja 185. člen (varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim in nadurnim delom):

(1) Delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem.

(2) Delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka.

(3) Enemu od delavcev – staršev, ki neguje in varuje otroka, mlajšega od sedem let ali hudo bolnega otroka ali otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, in ki živi sam z otrokom, se sme naložiti, da opravlja nadurno delo ali delo ponoči, samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem.

Zakon o zdravstveni dejavnosti nadurno delo ureja v členu 52.b – ureditev je skladna z ZDR-1, ki pa je lex specialis, kar pomeni večjo pomembnost zakona.