Noseča brez službe in pomoči partnerja: kaj pravi zakon? #pravni nasvet

Stara sem 36 let, brezposelna, imam sina, starega dve leti, in trenutno sem v osmem mesecu nosečnosti. S partnerjem živiva skupaj. On ima svoje podjetje, pri katerem sem morala podpisati, da se strinjam, da mi nič ne pripada. Hiša je pisana nanj in prav tako stanovanje, ki ga oddaja. Zradi teh stvari meni ne pripada nobena pomoč države, niti kot brezposelni osebi. Dobim le otroški dodatek v višini 28 evrov. Partner mi denarja ne daje in delati ne morem. Kaj lahko storim? Hvala za vas odgovor. S. M.