Premoženje bi rad zapustil partnerki, sina pa razdedinil #pravni nasvet

Živim s partnerko, s katero sva solastnika nepremičnine, vsak ene polovice. Iz prejšnjega zakona imam sina, s katerim pa nimam stikov. Zanima me dedovanje po moji smrti – ali lahko razdedinim sina, da ne bo dedoval po moji smrti? Vse svoje premoženje bi rad zapustil partnerki oziroma njenim otrokom. Milan P.

Pravnik na dlani odgovarja:

Dedovanje oziroma postopek po smrti določa zakon o dedovanju. Dedovanje lahko poteka na podlagi zakona ali oporoke. Oporoka je lahko lastnoročna (ne potrebuje prič) ali napisana na drugačen način oziroma sklenjena pri notarju (potrebni sta dve priči).

V primeru zakonitega dedovanja so dediči po pokojnem njegov partner (žena ali zunajzakonska partnerka) in njegovi otroci. V takem primeru bi bil dedič tudi vaš sin. Vsi dediči dedujejo po enakih deležih.

Z oporoko lahko točno opredelite, kdo je vaš dedič in tudi, koga želite izključiti iz dedovanja . V zakonu so določeni tudi pogoji za razdedinjenje nujnih dedičev, ki pa so taksativno našteti.

Razlogi so našteti v 42. členu zakona o dedovanju:

Oporočitelj lahko razdedini dediča, ki ima pravico do nujnega deleža:

če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom;

če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca, ali starše;

če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Razdedinjenje je lahko popolno ali delno.

Oporočitelj mora razlog za razdedinjenje v oporoki izraziti na nedvoumen način. Dobro je tudi navesti razlog.

Z razdedinjenjem izgubi dedič dedne pravice v obsegu razdedinjenja, pravice drugih oseb, ki lahko dedujejo po zapustniku, pa se določijo, kot da bi bil razdedinjeni umrl pred zapustnikom.

Vsekakor obstajajo tudi drugi načini glede razpolaganja s premoženjem. Ena možnost je sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju z vašo partnerko ali enim od njenih otrok. V takem primeru tega premoženja v dedovanju ne bo več.