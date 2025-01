Sprašuje za sina, ki se ločuje: "Kaj mu pripada?" #pravni nasvet

Pozdravljeni, sin in snaha želita končati svojo zvezo, sta uradno poročena. Snaha je kupila stanovanje šest mesecev pred poroko na kredit in tega odplačevala v času zveze. Zanima me, ali gre v delitveno bilanco denar odplačanega kredita ali zdajšnja vrednost stanovanja? Hvala lepa za nasvet, Blanka S.

Pravnik na dlani odgovarja:

V vašem primeru gre za tako imenovani zakoniti premoženjski režim. Družinski zakonik določa, kaj spada med skupno premoženje zakoncev in kaj med posebno premoženje vsakega od zakoncev, če se sama ne dogovorita drugače, s sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij.

Skupno premoženje zakoncev so vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Skupno premoženje zakoncev je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz tega izhaja.

Skupno premoženje zakoncev pripada zakoncema skupaj, posamezni deleži vsakega od njiju na skupnem premoženju tako niso določeni. Na stvareh iz skupnega premoženja imata zakonca skupno lastnino . Zakonska predpostavka je torej, da je vse premoženje kupljeno v času zveze v razmerju vsak zakonec do polovice premoženja. O višini deležev na skupnem premoženju se zakonca lahko dogovorita ali pa na zahtevo enega od njiju o tem odloči sodišče.

Posamezni zakonec teoretično ne sme razpolagati s svojim nedoločenim deležem na skupnem premoženju s pravnimi posli med živimi, zlasti pa ga ne more odsvojiti ali obremeniti.

V vašem vprašanju pa je posebnost to, da je bil kredit odplačevan med trajanjem zakonske zveze in je vaš sin prispeval k plačevanju tega kredita. Tako določa sklep višjega sodišča v Ljubljani (opravilna številka II.CP 2086/2004). V takem primeru pa je tudi stanovanje, ki je bilo kupljeno od enega od zakoncev, skupno premoženje. Izrek navedenega sklepa pravi naslednje:

Tudi premoženje, ki je bilo formalno (na podlagi kupoprodajne pogodbe) pridobljeno pred sklenitvijo zakonske zveze s strani enega od zakoncev, predstavlja skupno premoženje v primeru, ko je bilo dejansko plačano z dohodki zakonca, ki jih je ta pridobival z delom v času po sklenitvi zakonske zveze (v konkretnem primeru je zakonec v času zakonske zveze odplačeval kredit, ki ga je vzel zaradi plačila pretežnega dela kupnine za stanovanje, kupljeno pred sklenitvijo zakonske zveze).