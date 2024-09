Ima 40 let delovne dobe. Lahko še naprej dela in dobi 40 odstotkov pokojnine? #pravni nasvet

Stara sem 57 let in v jeseni bom imela 40 let delovne dobe. Zanima me, ali sem od takrat upravičena do izplačila 40 odstotkov pokojnine mesečno? Glede na svojo starost sklepam, da se še ne morem upokojiti? Mojca P.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja izhaja, da imate 57 let in boste jeseni 2024 izpolnili 40 let delovne dobe. V takih primerih se ženskam, ki so že izpolnile 57 let, lahko prizna tudi polna pokojnina , a morate oba pogoja izpolnjevati skupno – torej 40 let pokojninske dobe in starost 57 let.

Ob izpolnitvi 40 let delovne dobe torej lahko greste v pokoj s polno pokojnino. Starost se zniža tudi zaradi skrbi za otroke ali zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred 18 letom.

Če se ne želite upokojiti, lahko nadaljujete delovno razmerje in vložite zahtevek za izplačevanje 40 odstotkov pokojnine. Če ste upravičeni do 40 odstotkov starostne pokojnine , vam lahko skupno izplačujejo največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

Po treh letih uživanja 40 odstotkov starostne pokojnine zavod po uradni dolžnosti začne izplačevati 20 odstotkov starostne pokojnine, če ste še vedno obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni ali zavarovalni čas.

Če se boste kot uživalka starostne pokojnine , uveljavljene po splošnih predpisih o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, obvezno vključili ali ste že vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas, vam bodo od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve izplačevali 40 odstotkov te pokojnine.

Starost upokojitve se za ženske lahko tudi zniža, in sicer zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije (en otrok – šest mesecev, dva otroka – 16 mesecev, trije otroci – 26 mesecev, štirje otroci – 36 mesecev, pet otrok in več – 48 mesecev).

Znižanje lahko uveljavite od starosti 60 let, če imate dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa že pred starostjo 60 let, vendar največ do 58. leta starosti za moškega in do 56. leta starosti za žensko.

Odgovor na vaše vprašanje je torej pozitiven. Ob izpolnitvi 40 let delovne dobe oziroma obveznega pokojninskega zavarovanja se lahko vključite v 40 odstotkov izplačevanja pokojnine, in sicer največ za dobo treh let, ter obenem še dalje delate.