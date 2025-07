Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik se je v današnji finale v Pal Arinsalu uvrstila po dveh krogih kvalifikacij. V prvem si s 17. mestom ni zagotovila neposredne poti v finale, je pa nato s tretjim mestom v drugem delu kvalifikacij storila dovolj za uvrstitev med najboljših 15.

V finalu je malce dodala in za zmagovalko Tahnee Seagrave zaostala slabih deset sekund. Za Britanko sta se na stopničkah za zmagovalke zvrstili še Avstrijka Valentina Höll (+1,816) in Norvežanka Mille Johnset (+1,99).

V seštevku še naprej vodi Höll, ki je povečala prednost pred Kanadčanko Gracey Hemstreet. Tretja je Seagrave, Hrastnik pa je izgubila eno mesto in je zdaj deveta.

To sezono je 31-letnica iz Lepe Njive nastopila v petih finalih, le v Bielsko-Biali je bila prepočasna za uvrstitev med najboljših 15. Najboljša je bila pred tremi tedni v Val di Soleju, ko je bila tretja. Ima še eno osmo, deveto in 13. mesto.

Loic Bruni je prekinil zmagoviti niz Jacksona Goldstona. Foto: Guliverimage

Moško preizkušnjo je dobil Loic Bruni. Petkratni svetovni prvak je s tem prekinil niz štirih zaporednih zmag Kanadčana Jacksona Goldstona. Ta je zasedel drugo mesto z zaostankom 1,279 sekunde, tretji pa je bil še en Francoz Loris Vergier (+2,167).

Danes bi se morali meriti tudi mladinci in mladinke, a so zaradi odpovedi po slabih vremenskih razmerah obveljali izidi petkovih kvalifikacij. Prve točke za svetovni pokal je dobil edini Slovenec Ažbe Kalinšek, ki je bil 16. in bi nastopil v finalu mladincev.

V Pal Arinsalu se bodo v nedeljo merili še v olimpijskem krosu. Od Slovenk bo nastopila Vita Movrin.