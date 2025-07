Monika Hrastnik tekmo v spustu končala v deseterici

Tridesetletna Monika Hrastnik je v La Thuilu z desetim mestom uspešno opravila prve sobotne kvalifikacije in se neposredno uvrstila v nedeljski finale. Tudi v njem pa je za najboljšimi precej zaostala in zasedla deveto mesto. Za najhitrejšo Nemko Nino Hoffmann, za katero je bila to prva zmaga po Pal Arinsalu pred dvema letoma, je zaostala dobrih deset sekund. Za 28-letno Hoffmann je drugo mesto pripadlo vodilni v skupnem seštevku Avstrijki Valentini Höll, tretje pa Kanadčanki Gracey Hemstreet.

Hrastnik je to sezono v novi ekipi Aon Racing Tourne Campervans četrtič nastopila v finalu tekem za svetovni pokal. Pred La Thuilom je bila na odru za zmagovalke v Val di Soleju kot tretja. Na prvi postaji v Bielsko-Biali se ni uvrstila v finale, nato pa je bila v Loudenviellu osma, v Leogangu pa 13. V seštevku zaseda osmo mesto.

Med mladinci sta v La Thuilu v soboto nastopila Max Žvegla in Ažbe Kalinšek. Slednji je kvalifikacije sklenil na 45. mestu in ostal brez mesta v finalu, medtem ko je Žvegla prav tako v kvalifikacijah odstopil.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo prihodnji konec tedna v andorskem Pal Arinsalu.