Vita Movrin v Andori izenačila letošnjo najboljšo uvrstitev, Tom Pidcock pričakovano

Slovenska gorska kolesarka Vita Movrin je na šesti tekmi svetovnega pokala v Andori v olimpijskem krosu zasedla 34. mesto. S tem je 25-letnica izenačila letošnjo najboljšo uvrstitev, a se je polovico preizkušnje vozila tudi deset mest višje. Kljub tehničnim težavam je na koncu zmagala Novozelandka Samara Maxwell. Na moški dirki je pričakovano slavil olimpijski prvak in zvezdnik cestnega kolesarstva Britanec Tom Pidcock.

Triindvajsetletna Samara Maxwell je imela v drugem krogu tehnične težave, zamenjati je morala kolo, nato pa se je v ospredje prebijala z osmega mesta. Na koncu je prišla na sam vrh in preizkušnjo končala devet sekund pred Švicarko Alessandro Keller. Še šest sekund več je zaostala tretja Švedinja Jenny Rissveds.

Vita Movrin je bila na poti do daleč najboljšega izida sezone, potem ko se je vozila med 21. in 25. mestom. V zadnjih treh krogih je nato popustila in zasedla 34. mesto z zaostankom 11:01 minute.

V skupnem seštevku je Maxwell še povečala prednost pred zasledovalkami, potem ko na letošnjih šestih tekmah olimpijskega krosa še ni bila slabša kot druga. Movrin je v seštevku 43.

Državna prvakinja v kratkem in olimpijskem krosu je ta konec tedna nastopila tudi v kratki različici krosa in med 40 tekmovalkami zasedla 25. mesto.

To sezono je bila v Novem Mestu na Češkem 34. v olimpijskem krosu, v Leogangu in Val di Soleju pa 42. V Italiji je bila 23. še v kratkem krosu.

Pidcock pričakovano

Ob 13.30 so preizkušnjo začeli tudi moški, pričakovano pa je slavil olimpijski prvak in zvezdnik cestnega kolesarstva Britanec Tom Pidcock. Ciljno črto je prečkal 21 sekund pred Francozom Luco Martinom in 52 sekund pred rojakom Charliejem Aldridgeom.

Za Pidcocka je bila to prva dirka v svetovnem pokalu gorskega kolesarstva po Crans Montani lani junija. Pred slabim letom dni je nastopil tudi na olimpijskih igrah v Parizu in osvojil zlato kolajno, nato pa še na svetovnem prvenstvu prav v Pal Arinsalu, a v olimpijskem krosu končal na tretjem mestu.

