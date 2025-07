Naslova državnih prvakov Viti Movrin in Roku Nagliču

Vita Movrin in Rok Naglič sta se konec tedna veselila naslova državnih prvakov v olimpijskem krosu gorskega kolesarstva v Kočevju. Movrin se je veselila drugega naslova najboljše v državi, Naglič pa rekordnega šestega.

Movrin je bila v članski konkurenci za šest minut hitrejša od Tanje Žakelj, za en krog pa je na tretjem mestu zaostala Maruša Naglič.

Članice in mladinke so sicer startale skupaj, kot druga pa je za Movrin ciljno črto prečkala obetavna mladinka Maruša Tereza Šerkezi. Slednja je v mlajši kategoriji prepričljivo slavila pred Evo Terpin in Meto Tancik.

Na članski dirki je bil Nagliču najbliže državni prvak v kratkem krosu Matic Kranjec Žagar, tretji je bil Blaž Kavčič. Med mladinci je bil najboljši Jaka Utranker, srebro je pripadlo Luki Maksimoviću, bron pa Nejcu Teranu.

Organizatorji iz KD Melamin so nekoliko modificirali tradicionalno traso, a to ni bistveno vplivalo na končne rezultate. Dirka je kljub nevarnosti neviht minila v vročem in suhem vremenu.