Avto nekomu prodala za uničenje, a ta tega ni izvedel. Kaj zdaj? #pravni nasvet

Pravnik na dlani odgovarja:

Navedimo najprej zakonsko podlago, ki je potrebna za odjavo motornega vozila :

V skladu s 40. členom Zakona o motornih vozilih lahko lastnik registriranega vozila kadarkoli odjavi vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske tablice.

Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice. Registrskih tablic ni treba izročiti, če so pogrešane, če je vozilo ukradeno, če so zanj izdelane registrske tablice z izbrano oznako ali če je vozilo odsvojeno in hkrati z istimi registrskimi tablicami registrirano na novega lastnika.

Taka odjava vozila pa seveda še ne pomeni spremembe lastništva vozila. Odjava vozila ob spremembi lastništva oziroma odsvojitve vozila je mogoča le ob hkratnem vpisu novega lastnika vozila v evidenco registriranih vozil.

V vašem primeru pa ste naleteli na težavo, ker oseba, ki ste ji "prodali" vozilo, tega ni odjavila oziroma prenesla nase. Žal tudi nimate kupoprodajne pogodbe, ki je podlaga za vsak pravni posel.

Glede na to, da je datum registracije že potekel, oseba, ki je vaš avto prevzela, vozila ne more uporabljati. Če se bo z njim vozila oziroma ga bo uporabljala, tvega, da bo storila prekršek oziroma celo kaznivo dejanje.

Opozarjamo pa vas, da ste v prekršku tudi vi, saj se bo inšpektor kadarkoli lahko obrnil le na vas, če bo vozilo zapuščeno ali puščeno kjerkoli.

Ena od možnosti je, da prevzemnika svojega vozila poiščete na naslovu, če ga seveda imate. Druga je ta, da prijavite odtujitev vozila, pri čemer pa lahko tvegate krivo ovadbo, saj vozilo v bistvu ni odtujeno, le komunikacije s prevzemnikom ni.

Glede na povedano vse bralce pozivamo, naj bodo previdni in pravne posle sklepajo na pravilen način.