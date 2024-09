Veste, koliko let, mesecev in dni ste že oddelali, kdaj se boste lahko upokojili in kako visoka bo vaša pokojnina? Odgovore na vprašanja, ki si jih zastavljajo zaposleni, še pogosteje po dopolnjenem 50. letu starosti, določa zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta pravi, da se starostno lahko upokoji zavarovanec pri starosti 65 let, če dopolni 15 let zavarovalne dobe, oziroma pri starosti 60 let, če dopolni 40 let pokojninske dobe brez dokupa. A obstaja nekaj izjem, saj se lahko zaradi osebnih okoliščin v nekaterih primerih starostno upokojite pred dopolnitvijo starosti 60 let.

Če ste bili celotno aktivno dobo zaposleni ali obvezno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter v tem času niste prekinili zavarovanja, lahko predpostavljamo, da se delovna doba v celoti šteje v pokojninsko dobo brez dokupa in se pri starosti 60 let lahko upokojite, če ste dopolnili 40 let pokojninske dobe brezdokupa. A obstaja nekaj izjem, ko se zaradi osebnih okoliščin lahko upokojite tudi prej.

Okoliščine, zaradi katerih se lahko starostno upokojite pred dopolnitvijo starostne meje 60 let

S 40 leti pokojninske dobe brez dokupa in pred dopolnjenim 60. letom se tako lahko starostno upokojite, če uveljavite znižanje starostne meje zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega ste skrbeli v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije. Starostna meja se za enega otroka lahko zniža največ za šest mesecev, za dva otroka največ za 16 mesecev, za tri otroke največ za 26 mesecev, za štiri otroke največ za 36 mesecev oziroma tri leta in za pet ali več otrok največ za 48 mesecev oziroma štiri leta.

Starostna meja se lahko zniža tudi zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti, za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta. In v primeru služenja obveznega vojaškega roka, za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja.

Znižanje starostne meje za otroke in zaradi obveznega vstopa v obvezno zavarovanje pred 18. letom starosti lahko uveljavijo tako moški kot tudi ženske, medtem ko zniževanje starostne meje zaradi služenja obveznega vojaškega roka lahko uveljavijo samo moški.

Ženske v pokoj najprej pri 56., moški pri 58. letih

Zaradi skrbi za otroke se lahko starostna meja zniža za maksimalno štiri leta, pri čemer je višina znižanja odvisna od števila otrok in tudi od spola, saj se ženskam starostna meja 60 let lahko zniža do maksimalno 56. leta, moškim pa do maksimalno 58. leta. Zaradi dela pred 18. letom starosti se v primeru dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa starostna meja 60 let za ženske lahko zniža do maksimalno 57. let in za moške največ do 58. leta. Ko se starostna meja zniža tako zaradi skrbi za otroke kot zaradi dela pred 18. letom, je starostna upokojitev za ženske mogoča pri dopolnjenem 57. letu starosti, za moške pa pri 58. letu starosti.

Ker je primer vsakega zavarovanca drugačen, na ZPIZ poudarjajo, da se v zvezi z možnostjo uveljavitve pravice do upokojitve pred 60. letom starosti obrnete na njihovo območno enoto, kjer vam bodo svetovali, kdaj bi izpolnili pogoje za starostno upokojitev. Ker je zniževanje starostne meje vezano na osebne okoliščine, to ni upoštevano v informaciji o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine in predvidenem datumu upokojitve, ki jo sicer zavarovanci prejmejo v letu, ko dopolnijo 58 let.

Kaj če izpolnjujete pogoje, a se nočete upokojiti?



Državni zbor je leta 2019 sprejel novelo, ki zavarovancem daje pravico do uveljavljanja dela starostne pokojnine v višini 40 odstotkov. Zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev in hkrati ostajajo delovno aktivni ter zaposleni za polni delovni oziroma zavarovalni čas in posledično plačujejo vse prispevke, lahko prejemajo 40 odstotkov starostne pokojnine, ki bi jim pripadala na dan uveljavitve dela starostne pokojnine. Ta se izplačuje od naslednjega dne po vložitvi zahteve, ki jo je nujno treba vložiti, če želite, da vam poleg plače izplačujejo tudi del starostne pokojnine. Del starostne pokojnine v višini 40 odstotkov lahko prejemate največ tri leta, če ostanete v polnem obveznem zavarovanju po preteku treh let, pa boste upravičeni do dela starostne pokojnine v višini 20 odstotkov. V tem primeru ne gre za delno upokojitev, ampak za odlog upokojitve, ko se zavarovanec ne upokoji, čeprav bi se lahko.

Na spletni strani ZPIZ sta na voljo tudi splošni informativni pokojninski kalkulator in osebni informativni pokojninski kalkulator, kjer lahko preverite različne možnosti upokojitve in višino pokojnine.

Ko dopolnite 58 let, vam ZPIZ posreduje informacijo o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine in predvidenem datumu upokojitve, a ob tem ne upoštevajo zgoraj omenjenih osebnih okoliščin, ki vam lahko starostno mejo za upokojitev znižajo za največ štiri leta. Foto: STA ,