Se prihodki iz s. p. prištevajo k pokojninski osnovi? #pravni nasvet

V letih od 2008 do 2012 sem imel prijavljeno obrt, sicer pa sem do leta 2012 opravljal še redno službo in se nato upokojil. Zanima me, ali bi se dohodki iz s. p. morali prišteti k osnovi za izračun pokojnine? Če se niso, ali lahko to zdaj še uveljavljam za nazaj? Hvala za odgovor. Marjan V.

Pravnik na dlani odgovarja:

Glede na to, da niste navedli svojih starosti in delovne dobe, naj najprej pojasnimo osnovne podatke oziroma zakonska določila za izračun pokojnine .

Dejanska višina pokojnine je odvisna od več dejavnikov, in sicer obdobja zaposlenosti, povprečja osnove in morebitnih dodatnih vplačil. Pri osnovi za izračun pokojnine se upošteva celotna bruto plača. Prispevki za pokojnino se vplačujejo v določenem odstotku od bruto plače vsakega zaposlenega. V ta znesek je tako zajeta osnovna plača , morebitni dodatek do minimalne plače, bonusi, nadomestila za dopuste, bolniške in praznike ter vse drugo, kar sestavlja končno bruto plačo.

V osnovo za izračun pokojnine se ne vštevata povračilo stroškov za malico in prevoz. Osnova za izračun pokojnine tako ni le osnovna bruto plača. Dejanski znesek, do katerega je oseba upravičena ob nastanku pokoja, pa izračuna Zavod za pokojninsko zavarovanje.

Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, ki se izračuna na podlagi mesečnega povprečja osnov iz katerihkoli najugodnejših zaporednih štiriindvajsetih let zavarovanja od vključno leta 1970 dalje, od katerih so bili plačani prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za izračun se upoštevajo osnove, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. Zavod mora izračunati vsa razpoložljiva mesečna povprečja osnov iz zaporednih štiriindvajsetih let zavarovanja od 1. januarja 1970 dalje in zavarovancu po uradni dolžnosti odmeriti pokojnino od najugodnejšega povprečja, ki predstavlja pokojninsko osnovo.

Pri izračunu pokojninske osnove zavod upošteva predhodno sporočene podatke o plačah ali zavarovalnih osnovah po predpisih o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pogoj za upoštevanje plače ali osnove iz posameznega koledarskega leta zavarovanja pa je, da ste v njem dopolnili najmanj šest mesecev zavarovalne dobe.

Osnove iz koledarskega leta, v katerem uveljavljate pravico do starostne pokojnine, pa se pri izračunu pokojninske osnove ne upoštevajo. Osnove iz prejšnjih let zavarovanja, ki so podlaga za izračun pokojninske osnove , zavod zaradi zagotovitve njihove medsebojne primerljivosti preračuna z valorizacijskimi količniki.

V primeru, da ste si v s. p. izplačevali plačo in tudi plačevali vse potrebne prispevke, bi se torej ta izplačila lahko upoštevala pri izračunu vaše pokojnine.