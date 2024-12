Pozdravljeni, mama mi je dala pravico, da sem po Jazbinškovem zakonu odkupil stanovanje. V tem stanovanju živi brat, ki ima tam tudi stalno prebivališče. Težava je v tem, da mi sploh ne plačuje stroškov (elektrika, komunala, ogrevanje, TV ...), zaradi česar dobivam različne izvršbe. Dogovorjena sva, da poravnava stroške, najemnine pa mu ni treba. A ker se ta agonija dogaja že več let, me zanima, ali lahko brata odjavim oz. izselim iz stanovanja in kako se to naredi. Trenutno je brezposeln, poleg tega ima težave z alkoholom. Zanimajo me tudi moje dolžnosti in morebitne obveznosti do brata, če zapusti stanovanje. Za pojasnila oz. odgovore se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam! Ivan M.