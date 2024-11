Otrok je polnoleten. Komu je treba nakazovati preživnino? #pravni nasvet

S sodno odločbo imam določeno preživnino za otroka. Določena je bila pred leti, ko otrok še ni bil polnoleten. Zdaj to je in ne vem, komu moram nakazovati preživnino – ali polnoletnemu otroku ali materi, kot to določa sodna odločba? Kot mi je znano, otrok še živi pri materi. Vprašanje sem naslovil na CSD, a so mi odgovorili, da ker je otrok polnoleten, niso več pristojni za reševanje teh vprašanj. Zaradi varstva osebnih podatkov od CSD tudi ne dobim informacije, kje se otrok šola. Kaj mi svetujete? Uroš Z.

Pravnik na dlani odgovarja:

Plačevanje preživnine določa Družinski zakonik v členu 183. člen – obveznost preživljanja otrok, in sicer je določeno:

(1) Starši morajo preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj.

(2) Otroka, ki je vpisan v srednješolsko izobraževanje, morajo starši preživljati tudi po polnoletnosti, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka srednješolskega izobraževanja oziroma do pridobitve najvišje ravni splošne oziroma strokovne izobrazbe, ki jo je po predpisih s področja srednjega šolstva možno pridobiti. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti.

(3) Otroka, ki je vpisan v višješolski strokovni študij, morajo starši preživljati, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka višješolskega strokovnega študija v skladu z določbami zakona, ki ureja višješolsko strokovno izobraževanje. Otroka, ki je vpisan v visokošolski študij, morajo starši preživljati, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka dodiplomskega študija ali do prvega zaključka magistrskega študijskega programa ali enovitega magistrskega študijskega programa v skladu z določbami zakona, ki ureja visoko šolstvo. Če študijski program, v katerem se otrok šola, traja več kakor štiri leta, se obveznost preživljanja podaljša za toliko, kolikor je daljši študijski program. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti.

Predlagamo, da od otroka, ki je polnoleten, zahtevate njegov transakcijski račun, na katerega mu boste nakazovali preživnino, ki vam je bila določena. Glede na polnoletnost preživnina pripada otroku in ni več potrebno nakazovanje materi kot skrbnici.