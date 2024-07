Oče mu ni nikoli plačeval preživnine. Lahko to zahteva s tožbo? #pravni nasvet

Starša sta se ločila, ko sem imel 13 let, in od takrat oče zame ni plačeval preživnine, niti ničesar drugega. Zanima me, ali lahko jaz osebno vložim tožbo za preživnine za nazaj ali ne? Zdaj imam jaz 37 let in me skrbi, da je to zastaralo. Nejc L.

Pravnik na dlani odgovarja:

Najprej opredelimo, kaj je preživnina in kateri zakon jo odreja.

Preživnina je urejena v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki določa dolžnost preživljanja staršev do otrok, otrok do staršev in zakoncev po razvezi zakonske zveze . Ob razvezi se običajno določi tudi plačevanje preživnine, varstvo, vzgoja in preživljanje mladoletnih otrok. Predvidevamo, da je bil znesek preživnine določen tudi v vašem primeru.

Kot ste napisali, oče preživnine ni plačeval . Žal menimo, da je zahtevanje preživnine od očeta s tožbo že zastaralo.

Naj obrazložimo. Preživnina v razmerju staršev do otrok ne zastara v času, ko traja roditeljska pravica. Vi ste bili v času razveze stari 13 let in je roditeljska pravica očeta trajala vsaj do 18. leta starosti, če ste se šolali, pa najdlje do 26. leta starosti. Če ste se v tem obdobju zaposlili, je pravica do preživnine ugasnila.

Kadar preživnina zastara, ima upnik sicer kljub temu možnost, da terjatev uveljavlja zoper očeta, v takem primeru dolžnika, vendar le takrat, ko ga dolžnik toži za plačilo kakšne obveznosti. Torej, če bi vas oče tožil za karkoli, bi vi lahko neplačano preživnino uveljavljali proti njemu.

Obstaja tudi sodna praksa, da pravilna uporaba določbe 358. člena obligacijskega zakonika, ki določa zadržanje zastaranja med starši in otroki, dokler traja roditeljska pravica, zadrži tudi zastaranje terjatev iz prvega odstavka 347. člena obligacijskega zakonika. Določba 358. člena obligacijskega zakonika je specialna določba, ki pretehta nad splošnimi obligacijskimi določbami o teku zastaranja.

Terjatev upnika predstavlja pravo judikatno terjatev, za katero velja desetletni zastaralni rok, ki pa je v zvezi z določbo druge točke 358. člena obligacijskega zakonika začel teči naslednji dan po dopolnitvi polnoletnosti preživninskega upravičenca.

V primeru prekinitve rednega šolanja izvršilni naslov za izterjavo preživnine ugasne in s kasnejšim šolanjem ne oživi. To pomeni, da dolžnik tudi za kasnejše obdobje, tudi če bi se redno šolal, preživnine na podlagi navedenega izvršilnega naslova ne more zahtevati.

Na podlagi povedanega žal za nazaj vaše neplačane preživnine od očeta ne morete več zahtevati s tožbo, ker je ta pravica zastarala.