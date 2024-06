Sin se mi bo odrekel. Kakšne so posledice zame? #pravni nasvet

Sin edinec mi je dal vedeti, da se mi bo odrekel. Kakšen mora biti postopek iz njegove strani in kakšne posledice zame sledijo? Me zelo sovraži in vsak poskus pomiritve je brez uspeha. Moja bolečina je neizmerna, a njegovi odločitvi ne bom nasprotovala. Hvala za odgovor in lep pozdrav, Marjana Š.