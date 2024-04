Koliko stane oporoka pri notarju in kako razdediniti sina? #pravni nasvet

Pozdravljeni, zanima me, koliko stane oporoka pri notarju. Eno tretjino bi dal partnerki, eno tretjino vnukinji, eno tretjino vnuku, sinu pa ničesar. Ali je to mogoče? Hvala za odgovor, Rudi K.

Pravnik na dlani odgovarja:

Najprej opredelimo cene storitev glede oporoke, čeprav vam svetujemo, da se tudi sami pozanimate, kakšni bodo stroški.

Cenik notarske oporoke je določen z notarsko tarifo – pristojbina D. Višina stroška je odvisna od vrednosti premoženja v oporoki in je razmejena med 18,50 in 252,50 evra. K znesku se prišteva še DDV.

Tako oporoko lahko potem še vpišete v centralni register oporok – strošek je 41 evrov.

Oporoka stopi v veljavo z dnem smrti oporočitelja in se vloži v odločanje v zapuščinskem postopku ter upošteva v sklepu o dedovanju.

Pred smrtjo lahko oporočitelj napiše več oporok – veljavna in upoštevana bo le zadnja.

Glede na to, da ste napisali, da sinu ne želite zapustiti ničesar, odgovorimo tudi na to vprašanje.

Prvi odstavek 42. člena zakona o dedovanju izrecno določa, da lahko oporočitelj razdedini osebo, ki je nujni dedič . V to skupino zakon o dedovanju uvršča potomce pokojnika, njegove posvojence in njihove potomce, njegove starše ter njegovega zakonca.

Če so trajno nezmožni za delo in brez potrebnih sredstev za življenje, so nujni dediči tudi dedki in babice ter bratje in sestre pokojnika. Tem osebam pri dedovanju torej pripada del zapuščine, s katerim zapustnik ne more razpolagati (tako imenovani nujni delež).

Zakon o dedovanju razlikuje med popolnim in delnim razdedinjenjem. Popolno razdedinjenje pomeni popolno izgubo dedne pravice, zato dedič po zapustniku ne more dobiti ničesar, medtem ko delno razdedinjenje pomeni le zmanjšanje nujnega deleža.

V oporoko morate torej napisati, da gre za popolno razdedinjenje in da želite, da sin ne dobi niti nujnega deleža.