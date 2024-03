Ali lahko dedujem po polbratu? #pravni nasvet

Leta 2022 mi je umrl polbrat. Imava isto mamo, ki je zdaj po njem zakonita dedinja stanovanja in avta. Jaz sem bil posvojen. Zanima me, ali se lahko priglasim na zapuščinsko obravnavo in postanem z mamo polovični lastnik stanovanja. Sicer ni znano, da bi obstajali drugi dediči. Hvala, Marjan N.

Pravnik na dlani svetuje:

Zakonodaja polsester ali polbratov ne omenja. Iz vašega vprašanja ni razvidno, kdo vas je posvojil in v kakšnem odnosu je imenovani pokojni polbrat – ali je njegov oče živ ali morda drug partner od vaše matere. Zato predvidevamo, da ste posvojen s strani mame, ki je imela še enega otroka.

Kakor navajate, bo dedovanje po polbratu potekalo v II. dednem redu. Če pokojni zapustnik ni imel partnerja (zakonskega ali izvenzakonskega), potem v II. dednem redu dedujejo starši zapustnika, in sicer vsak do ½ zapuščine. Če je eden od staršev pokojen, dedujejo njegovo polovico po enakih deležih njegovi potomci in bratje in sestre.

Po polbratu dedujete le, če je vajin skupni starš mati in v kolikor je mati pokojna. Če je skupni starš oče, niste dedič , ampak je dedič potem oče.

Zakon o dedovanju v poglavju II. dedni red v 15. členu - Bratje in sestre pokojnika in njihovi potomci določa naslednje:

(1) Če je eden od zapustnikovih staršev umrl pred zapustnikom, dedujejo del zapuščine, ki bi mu šel, če bi preživel zapustnika, njegovi otroci (zapustnikovi bratje in sestre), njegovi vnuki in pravnuki ter njegovi nadaljnji potomci po pravilih, ki veljajo v primeru, če dedujejo po pokojniku njegovi otroci in drugi potomci.

(2) Če sta oba zapustnikova starša umrla pred njim, dedujejo del zapuščine, ki bi šel vsakemu od njiju, če bi bil preživel zapustnika, potomci, kot to določa prvi odstavek tega člena.

(3) V vseh primerih dedujejo zapustnikovi polbratje in polsestre po očetu po enakih delih očetov delež zapuščine, polbratje in polsestre po materi po enakih delih materin delež, pravi bratje in sestre pa dedujejo po enakih delih s polbrati in polsestrami po očetu očetov delež, s polbrati in polsestrami po materi pa materin delež.

Na podlagi vašega vprašanja torej menimo, da niste dedič po pokojnem polbratu, saj je edina dedinja mama. Boste pa dedič po materi, in sicer boste kot verjetno še edini preživeli potomec dedovali celotno zapuščino v primeru zakonitega dedovanja.

Če pa bo mati napisala oporoko, bo dedovanje potekalo na podlagi oporoke. Vsekakor so vaše pravice izenačene z biološkimi otroci in boste v primeru oporoke lahko zahtevali nujni delež.