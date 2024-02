Sama je skrbela za mamo, po smrti pa boj za dediščino #pravni nasvet

Mama je živela v dotrajani stari hiši brez vodovoda in kanalizacije, zato je prišla živet k meni. Hišo je nato prodala. Ker smo hčere tri, nam je želela razdeliti denar, vendar sta se sestri temu takrat odrekli, da sem mami lahko privoščila dostojno življenje. Pustila sem službo in skrbela za mamo. Zdaj, ko je mama umrla, pa sestri zahtevata račune oz. dokaze, za kaj je bil denar porabljen. Pogrebne stroške sem poravnala sama, zanjo sem skrbela sama, še na obisk nista hodili. Ali imata res zdaj pravico kaj zahtevati od mene? Jožica R.

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovana Jožica, hvala za vaše vprašanje, saj je opisana situacija precej pogosta.

Ker je vaša mati umrla in je nepremičnino odsvojila še v času življenja, je bila to njena odločitev, ki nima možnosti izpodbijanja, saj je prosto razpolagala s svojim premoženjem.

Sicer niste napisali, koliko časa je potem mati živela z vami, niti niste napisali, kolikšna je bila kupnina za prodano nepremičnino. To sta precej pomembna podatka, saj bo sodišče presojalo o tem v primeru zahteve sester ali tožbe. Žal vam torej lahko odgovorimo le na splošno.

V zapuščini po mami bo le premoženje, ki ga je imela mama v lasti v trenutku smrti. Predvidevamo, da nepremičnega premoženja ni bilo in gre torej le za premično premoženje, morda nakit in denar na njenem transakcijskem računu.

Ker mati ni zapustila oporoke , bo uvedeno tako imenovano zakonito dedovanje , kar pomeni, da boste vsaka sestra kot njena potomka podedovale eno tretjino tega premoženja. Kako si boste to razdelile, je mogoče na več načinov. Lahko tudi s pisnim sporazumom, ki ga predložite sodišču.

Če takega premoženja ni, obstaja tudi možnost, da sodišče v dednem postopku ne bo opravilo naroka, razen če bo katera od dedinj to zahtevala.

Pomembno je tudi, ali sta sestri v trenutku izjave, s katero sta se odrekli denarju od prodane mamine hiše, to morda zapisali ali pa je bila prisotna še kakšna druga oseba, ki bo to lahko potrdila. To bo koristno v primeru, da bi sestri vložili zahtevek v dednem postopku.

Najverjetneje ju bo sodišče napotilo na pravdo, kar pomeni, da bosta v določenem času morali vložiti zoper vas ustrezno tožbo. V primeru tožbe boste seveda lahko tudi vi uveljavljali vaše delo in stroške za skrb mame.

Glede zahtev sester za dokazila pa menimo, da sicer pravico imata, vendar gre tukaj za moralna načela, saj sta se sestri denarju odpovedali in za mater nista skrbeli ter je celo nista obiskovali.