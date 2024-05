Mama je prepisala hišo na hčer. Kaj je z nujnim deležem? #pravni nasvet

Z vpogledom v zemljiško knjigo sem ugotovil, da je mama prepisala hišo in pripadajoče zemljišče na svojo hčer (mojo sestro). Sam uradno o tem nisem bil obveščen. Zanima me, ali je s tem dejanjem zame zgodba končana oziroma kako je z nujnim deležem. Vsebine pogodbe ne poznam. Po mojem vedenju je mama še živa in živi v tej hiši. Edvard Š.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vaša mati je hišo z zemljiščem prepisala na vašo sestro , kar je popolnoma zakonito in legitimno. Vsakdo lahko razpolaga s svojim premoženjem za čas življenja brez omejitev. O razpolaganju s premoženjem tudi ni treba obveščati nikogar, razen če gre za izročilno pogodbo. Glede dedovanja pa je pomembna pravna oblika razpolaganja s premoženjem.

V primeru, da je mati hišo s pripadajočim zemljiščem vaši sestri – torej svoji hčerki – dala z darilno pogodbo, ste vsekakor upravičen do nujnega deleža. Zakon o dedovanju v 46. in naslednjih členih namreč določa vsa pravila glede zakonitega dedovanja in daril zakonitim dedičem, tudi glede vračunanja darila zakonitemu dediču .

Zakoniti dediči ste vaš oče (če sta z mamo še poročena oziroma živita v zunajzakonski skupnosti in je oče še živ) in vsi sorojenci. Vsakemu zakonitemu dediču se vračuna v dedni delež vse, kar je na kakršenkoli način dobil v dar od zapustnika.

Torej ste v primeru darilne pogodbe kot zakoniti dedič upravičen do nujnega deleža, ki ga določa zakon o dedovanju v 26. členu, in sicer imajo nujni dediči pravico do dela zapuščine, s katerim zapustnik ne more razpolagati. Nujni delež znaša polovico tistega, kar bi zakoniti dedič dedoval po zakonitem dednem redu. V vašem primeru, če sta dediča le vidva s sestro, nujni delež znaša četrtino nepremičnine.

Drugače pa je pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju in pogodbi o preužitku. Zadnji iz dedovanja v celoti izključita premoženje, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma ki ga zajema pogodba o preužitku, in dediči na tem premoženju ne morejo uveljavljati nujnega deleža – ne glede na to, ali so se s sklenjeno pogodbo strinjali ali ne.

V primeru torej, da je mati z vašo sestro sklenila bodisi pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali pogodbo o preužitku, pa nujnega deleža ne boste mogli uveljavljati, saj predmetne nepremičnine v zapuščini več ne bo.

Odgovor na vaše vprašanje torej je, da boste morali ugotoviti, na kakšen način je vaša sestra prišla do hiše z zemljiščem.