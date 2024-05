Kako lenega sina postaviti pred vrata? #pravni nasvet

Sin je star 31 let. Šolanja na srednji šoli ni dokončal, prenehal je v tretjem letniku. Dobiva za sto evrov višje socialne prejemke, kot imam jaz pokojnino. Uživa mamila, pijančuje, živi pa v enodružinski hiši pri nama z ženo. Zaradi stalnih nesoglasij, prepirov, kraj in tudi posredovanja policistov bi želel, da se odseli. Kako to doseči, če se sam ne želi izseliti? Prispeva samo 60 evrov osnovnih stroškov, pri čemer se ima sam za lastno gospodinjstvo (ima tudi odločbo socialnega skrbstva). Delovne dobe nima, ker nikoli ni želel delati, dobiva pa približno 850 evrov socialnih prejemkov. Neimenovani

Pravnik na dlani odgovarja:

V vašem primeru ne gre le za pravno, ampak tudi za precej pomembno moralno vprašanje. Na začetku se sicer posvetimo zakonskim vidikom starševske skrbi po družinskem zakoniku in kaj lahko kot starši naredite v vašem ali podobnih primerih.

Vsebino starševske skrbi ureja 136. člen družinskega zakonika. Starševska skrb so obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na skrb za otrokovo življenje in zdravje, njegovo vzgojo, varstvo in nego, nadzor nad otrokom in skrb za njegovo izobraževanje ter obveznosti in pravice staršev , ki se nanašajo na zastopanje in preživljanje otroka ter na upravljanje njegovega premoženja. Starši morajo otrokom omogočiti zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo. Vsa ta določila se nanašajo na mladoletne otroke, oziroma otroke, ki se redno šolajo do 26 leta starosti.

Prenehanje starševske skrbi določa 152. člen družinskega zakonika, in sicer starševska skrb preneha s polnoletnostjo otroka. To je, ko dopolni 18 let ali, če otrok pridobi popolno poslovno sposobnost pred polnoletnostjo, to na primer pomeni, če se redno zaposli ali se poroči.

Vaša zakonska obveznost do sina, ki je star že 31 let, je torej tudi po zakonodaji prenehala. Moralna obveznost pa se je verjetno končala tam, kje so se začele anomalije, zloraba drog in podobno.

Od sina torej lahko zahtevate, da se odseli iz hiše . V skrajnem primeru lahko tudi zmenjate ključavnice in v hišo ne bo mogel. Takrat lahko sicer tvegate tožbo zaradi motenja posesti, ki pa je po našem mnenju malo verjetna.

Če ne želite zamenjati ključavnice in če sin zavrača izselitev , je naslednja možnost vložitev tožbe na izselitev po 111. členu stanovanjskega zakonika, ki določa uporabo stanovanja brez pravnega naslova. V prvem odstavku pravi: "Oseba, ki uporablja stanovanje, pa z lastnikom ni sklenila najemne pogodbe oziroma je ni podaljšala, uporablja stanovanje nezakonito."

Na podlagi sodbe iz takega postopka je možna tudi fizična izselitev s sodno izvršbo. Predvidevamo, da ima sin na vašem naslovu prijavljeno tudi stalno prebivališče. Ko se izseli, na upravni enoti sprožite postopek ugotavljanja stalnega prebivališča in, ko bo UE ugotovila, da na tem naslovu ne prebiva več, ga bodo po zakonu odjavili z naslova.

Kot zadnje imate še možnost razdedinjenja z razlogom, da se je sin vdal brezdelju in nepoštenemu življenju – to je eden od razlogov za razdedinjenje. V tem primeru morate narediti oporoko.