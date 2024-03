Kdaj je možna upokojitev ob uveljavljanju starševstva in študija? #pravni nasvet

Imam vprašanje glede možnosti in smotrnosti dokupa let. Maja letos bom dopolnila 37 let delovne dobe, junija letos pa 59 let starosti. Imam tri otroke. Zanima me, če bi otroke lahko uveljavljala za zvišanje starosti (dodatek 26 mesecev)? Ali je možno oziroma smiselno dokupiti manjkajočo delovno dobo (npr. za obdobje šolanja na fakulteti) za polno pokojnino? Elizabeta K.

Pravnik na dlani odgovarja:

Naj najprej pojasnimo, kakšne so možnosti uveljavljanja starševstva za znižanje starosti pri upokojitvi.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2-NPB7) v členu 28. določa pogoje za znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Prvi odstavek tega člena v prvi alineji določa take možnosti za starše, in sicer se starostna meja lahko zniža v vašem primeru za 26 mesecev.

Do znižanja starosti je upravičena ženska, moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva. Za znižanje starosti zaradi skrbi za otroke so določene spodnje meje. Na tej podlagi se lahko znižujeta le dve od možnih starosti, predpisanih za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Če sta ženska oziroma moški dopolnila 38 let pokojninske dobe brez dokupa, se jima na tej podlagi računa znižanje od starosti 65 let, spodnja meja možnega znižanja pa znaša 61 let. To pomeni, da se jima lahko starost zniža za največ 48 mesecev. Tako bi na primer vi uveljavljali pravico do znižanja s tremi otroci pri 62 letu starosti in izpolnjeni pokojninski dobi najmanj 38 let.

V vašem primeru torej znižanje starosti pri upokojitvi po našem mnenju še ni možno.

Glede dokupa delovne dobe za čas študija pa vas opozarjamo, da je zadeva pri dokupu ravno tako precej komplicirana in tudi zelo draga. Dokup določa 408. člen že navedenega zakona, izpolniti pa je treba tudi posebni obrazec, ki je objavljen na strani ZPIZ.

Zavarovanec lahko uveljavi pravico do dokupa dveh let dobe za čas zaključenega dodiplomskega in podiplomskega študija, če v tem času ni bil vključen v obvezno zavarovanje, pod pogojem, da ima ob vložitvi zahtevka dopolnjenih najmanj 38 let pokojninske dobe brez dokupa (moški) oziroma 35 let pokojninske dobe brez dokupa (ženske).

Osnova za plačilo prispevka za dokup je enaka znesku osnove iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve za dokup, povečane za odstotek porasta pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za dokup.

Ta osnova ne more biti nižja od zneska v višini povprečne plače na zaposlenega v Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup. Od te osnove se plača prispevek za dokup tudi v primeru, če v koledarskem letu pred vložitvijo zahteve za dokup niste plačali prispevkov od osnove vsaj šest mesecev. Prispevek se odmeri po stopnji, ki je določena za prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar skupaj znaša 24,35 odstotka.