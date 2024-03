Želi pomagati dementnemu očetu, a ji mati ne dovoli #pravni nasvet

Pozdravljeni, oče in mama sta ločena že 30 let, a živita na istem naslovu. Zadnjih pet let mama skrbi za očeta, ki boleha za demenco. Je upokojen. Na istem naslovu živi še brezposeln 38-letni brat z dvema majhnima otrokoma. Vsi živijo od maminih dohodkov in očetove skromne starostne pokojnine. Vmes je mama začela urejati zadeve, da bi očeta preselila v dom.

Ker so domovi v Sloveniji dragi in prezasedeni, je dobila idejo, da ga, čeprav v Sloveniji živi že 50 let in ima državljanstvo, odpelje kar v Makedonijo, ker od tam prihaja. Ker si brat ne da dopovedati, da je oče bolan, in psihično z njim grdo ravna, občasno je tudi grob, mama pa to dopušča, sem se odločila, da očeta vzamem k sebi, pustim službo in si zanj uredim dolgotrajno oskrbo. Tu so se začele težave. Mama namreč temu ostro nasprotuje, saj bo izgubila postrežnino in njegovo skromno pokojnino. Za dolgotrajno oskrbo moram sicer izpolniti vlogo in pridobiti zdravstveno dokumentacijo, a ne dobim od nje ne davčne številke ne emša in očeta niti ne smem odpeljati do zdravnika. Zanima me, kaj kot hči sploh lahko storim. Neimenovana

Pravnik na dlani odgovarja:

Zadeva je žal zelo zapletena. Glede na to, da sta oče in mati ločena, nimata več pravne povezave , je to, da želi mati spraviti vašega očeta v Makedonijo, vsaj moralno, če ne že pravno sporno.

Oseba, zavarovana za dolgotrajno oskrbo , je do pravice dolgotrajne oskrbe upravičena, če je zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali trajno odvisna od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Kot verjetno sicer že veste, je začel veljati nov zakon o dolgotrajni oskrbi. Z letom 2024 se je začela izvajati ravno pravica do oskrbovalca družinskega člana – to je točno pravica, ki jo želite izvajati. Vloge za izvajanje se že sprejemajo, in sicer se vlagajo na pristojnem Centru za socialno delo.

Oskrbovanec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

je zavarovan za dolgotrajno oskrbo 24 mesecev v zadnjih 36 mesecih pred uveljavljanjem pravic do dolgotrajne oskrbe,

ima urejeno stalno ali začasno bivanje v Republiki Sloveniji,

se uvršča v eno izmed kategorij dolgotrajne oskrbe na podlagi ocenjevalne lestvice ali zdravniškega izvida,

ne prejema primerljivih pravic, kot so dodatek za pomoč in postrežbo, institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu, osebna asistenca (razen če to določa zakon o osebni asistenci).

Vsekakor vam svetujemo, da se oglasite na pristojnem Centru za socialno delo in jim zadevo pojasnite. Tam vam bodo svetovali tudi, kako se lahko odzovete glede na okoliščine sedanje skrbi za očeta, ki ga v bistvu izkoriščajo. CSD bo tudi ocenil potrebo po oskrbi in vam ustrezno pomagal.

Žal zakonske osnove, na kateri bi lahko prejeli podatke o očetu (emšo, davčna številka), ni, razen vložitve ustrezne tožbe, kar vam odsvetujemo.