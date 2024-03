Pred upokojitvijo ugotovila, da ji delodajalci niso plačevali prispevkov #pravni nasvet

Pozdravljeni, 18. julija 2024 bom imela 40 let delovne dobe, toda na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ so mi dejali, da dve podjetji, ki sta zdaj v stečaju, nista oddali t. i. obrazcev REK in da mi manjka eno leto. Kaj je najpametneje storiti? Gre za obdobje v letih 2011 in 2012 ter 2013 s presledki. Kako je to sploh mogoče? Suzana P.