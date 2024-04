Brata bi prepričal v prodajo deleža oljčnika. Kaj je možno? #pravni nasvet

Sem večinski lastnik dveh kmetijskih parcel. Eno osmino vsake ima v lasti brat. Že več kot trideset let ga pozivam, da urediva lastništvo. Če mi podari svoj delež, sprejmem, če mi proda, plačam po vrednosti, če ne, pa razdruživa parceli. Brat noče ne prve, ne druge, ne tretje možnosti. Vem, da razdružitev lahko uredimo na sodišču, vendar bi razdružitev vsake parcele na pol uničila. Obe parceli imam v posesti, na njih je urejen oljčnik. Kaj lahko storimo? Je v takem primeru mogoče priposestvovanje bratovega deleža? Marjan V.

Pravnik na dlani odgovarja:

Žal v vašem primeru priposestvovanje ni mogoče.

Priposestvovanje ureja stvarnopravni zakonik v 23. členu, in sicer:

Dobroverni lastniški posestnik premičnine pridobi lastninsko pravico na njej po preteku treh let. Dobroverni lastniški posestnik nepremičnine pridobi lastninsko pravico na njej po preteku desetih let. Če dobroverni lastniški posestnik pod pogoji iz prejšnjega odstavka izvršuje posest na delu nepremičnine, je ta del predmet samostojnega priposestvovanja.

Ker veste, kdo je lastnik, žal parcele ne morete priposestvovati.

Imate sicer več možnosti, in sicer darilo, nakup ali razdelitev solastnine. Ker gre za kmetijsko zemljišče, imate kot solastnik v vsakem primeru predkupno pravico. Za promet z zemljiščem, ki je po namenski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, je treba upoštevati poseben postopek prometa, ki ga ureja zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ). 23. člen tega zakona določa tudi predkupne upravičence za nakup kmetijskega zemljišča ali gozda, med katerimi so tudi solastniki.

Verjetno na podlagi vašega vprašanja pride v poštev le ustrezna tožba za razdelitev solastnih deležev, ki v naravi niso določeni. To se naredi v nepravdnem postopku in lahko traja precej dolgo. Če se boste odločili za tako pot, je najbolje, da se bratov delež določi na delu parcel, kjer ni oljk. Če je seveda to sploh mogoče.

Glede na to, da ste napisali, da imate obe parceli v posesti in jih verjetno tudi ustrezno obdelujete, je morda še najbolje, da se ohrani trenutno stanje.