Solastniki podedovane parcele so mrtvi nekje v tujini. Kaj zdaj? #pravni nasvet

Po smrti očeta sem podedovala parcelo, ki je tudi delno gradbena. Oče jo je kupil leta 1974 in jo plačal v celoti, vendar so na 2/8 parcele ostali štirje lastniki, ki so že takrat živeli v Franciji na neznani lokaciji, nedosegljivi, zdaj že pokojni. Zaradi tega se ne morem vpisati v zemljiško knjigo. Prispevek stavbnega zemljišča smo plačevali vsa ta leta. Kakšne so možnosti, da bi se v zemljiško knjigo vpisala kot lastnica v celoti? Iva M.

Pravnik na dlani odgovarja:

iz vašega vprašanja izhaja, da je sodišče že sprejelo sklep o dedovanju, na podlagi katerega ste vi postali lastnica oziroma solastnica parcele.

Vsekakor je treba poiskati kupoprodajno pogodbo, s katero je oče kupil parcelo. Treba je vedeti, kdo od prodajalcev je pogodbo sploh podpisal, ker tudi leta 1974 ni bilo mogoče skleniti kupoprodajne pogodbe brez podpisov vseh lastnikov.

Najverjetneje je oče kupil le 6/8 predmetne parcele. Iz vašega vprašanja žal ni razviden razlog, kako se je zgodilo, da so na 2/8 parcele ostali vpisani štirje lastniki. Niti niste napisali, ali je bil pokojni oče vpisan v zemljiško knjigo. Prav tako ni poznano, na kakšni osnovi ste plačevali prispevek za stavbo zemljišče.

Svetujemo vam, da najprej raziščete ta vprašanja ter pridobite vse potrebne dokumente.

Če se bo izkazalo (kar je najverjetneje), da je oče kupil le 6/8 parcele, pa imate dve možnosti:

Prva je ta, da poiščete dediče po pokojnih osebah, ki so živele v Franciji, in z njimi sklenete kupoprodajno pogodbo za preostanek parcele. Verjetno oni za parcelo sploh ne vedo in bo treba izvesti še dedni postopek po pokojnih solastnikih. Ta postopek je precej zapleten in dolgotrajen ter je povezan s precej stroški.

Druga možnost je, da naredite postopek razdružitve solastnine, v katerem boste točno določili, kdo je lastnik dela parcele – torej vaših 6/8 in kdo bo lastnik preostanka 2/8. Tak predlog se vloži na pristojno sodišče glede na lego nepremičnine, in sicer na nepravdni oddelek. Sodišče bo vseeno moralo vročiti predloge solastnikom oziroma njihovim dedičem , kar bo prav tako zamudno in bo tudi ta postopek trajal dolgo.