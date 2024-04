Kako ukrepati proti sosedu, ki bi samovoljno spreminjal mejo? #pravni nasvet

Sosed ne spoštuje meje, ki jo je pokazal geodet, in postavlja ograjo na našo stran, najprej deset centimetrov, zdaj že 20 centimetrov. Kaj lahko storimo? Dokumentiramo ves čas, ograjo vedno bolj prestavlja na našo stran, uničuje naše ploščice, ki tam stojijo že 40 let. Ali lahko odstranimo njegovo ograjo, dokler ne bo sodne mejne obravnave? Odstranjuje naše ploščice, da bi bilo videti, kot da jih pred tem ni bilo ... Grozi s policijo, čeprav tudi glede na mnenje geodeta dejansko on posega v naše zemljišče. Ksenija H.