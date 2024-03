Sosed želi uradno določiti mejo. Kako se zaščititi pred prevaro? #pravni nasvet

Sosed želi opraviti uradno meritev meje med tastovo in svojo parcelo. Tast je že nekoliko dementen, zato se bojimo, da bi si sosed na ta račun skušal parcelo malo povečati. Zanima me, kakšen je uraden postopek evidentiranja meje in kaj se zgodi, če se tast s predlagano mejo ne strinja? In kdo mora v tem primeru vložiti pritožbo? Kaj se zgodi v primeru, da tast ne stori ničesar oziroma če meritev zavrne? Hvala, Mitja J.

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovani Mitja, uradni postopek evidentiranja meje ureja zakon o evidentiranju nepremičnin, in sicer od 26. člena dalje. V prvem odstavku tega člena je določeno, da se meja na podlagi tega zakona ureja po postopku ureditve meje , ki ga izvaja geodetsko podjetje kot geodetsko storitev, in na podlagi upravnega postopka evidentira v zemljiškem katastru.

Strokovna podlaga za uvedbo postopka je elaborat, ki ga izdela geodetsko podjetje. Naročnik je lahko lastnik zemljišča, v vašem primeru tastov sosed, ki želi urediti mejo.

Geodetsko podjetje mora razpisati mejno obravnavo na kraju. Pred izvedbo mejne obravnave geodetsko podjetje pridobi pri geodetski upravi (Gurs) zemljiškokatastrske podatke, potrebne za ureditev meje , podatke o lastnikih parcel in drugih osebah, ki sodelujejo v postopku ureditve meje, podatke o njihovem stalnem prebivališču pa pri sodišču oziroma drugih organih, pristojnih za vodenje teh podatkov. Geodetsko podjetje ima pri pridobivanju podatkov o lastnikih parcel ter o drugih osebah in njihovem stalnem prebivališču enake pravice kakor geodetska uprava.

Pred izvedbo mejne obravnave lahko geodetsko podjetje brez sodelovanja lastnikov opravi meritve in opazovanja na kraju zlasti zato, da ugotovi potek meje po podatkih zemljiškega katastra. Za to ugotovitev se uporabijo zadnji vpisani podatki o parcelah ali podatki iz zbirke listin zemljiškega katastra, upoštevajoč natančnost njegovih podatkov. Iz elaborata ureditve meje mora biti razvidno, katere podatke je geodetsko podjetje uporabilo za ugotovitev poteka meje po podatkih zemljiškega katastra.

Geodetsko podjetje mora vabiti na mejno obravnavo lastnika parcele, katere meja se ureja, in lastnike sosednjih parcel. Lastniki parcel morajo biti povabljeni na mejno obravnavo vsaj osem dni pred njeno izvedbo. V vabilu je treba navesti zakonite posledice izostanka z mejne obravnave.

Če se je lastnik udeleži, čeprav ni bil vabljen vsaj osem dni prej, se šteje, da je bil vabljen pravilno. Za lastnike parcel, ki se niso udeležili mejne obravnave, mora geodetsko podjetje dokazati, da so bili pravilno vabljeni. Vsekakor je geodet dolžan upoštevati vse katastrske podatke in ne more vpisati meje zunaj teh podatkov. Za merjenje uporabljajo geodeti napravo, ki odčita mejo po navigaciji, ki je v napravi, in meja ne more odstopati od teh navigacijskih podatkov.

Na podlagi elaborata se potem izvede katastrski vpis meje. Nasprotna stranka, ki se z izmero ne strinja, lahko vloži ustrezno tožbo na pristojno sodišče. V primeru dogovora pa lahko s sosedom naredite tudi manjša odstopanja.

Če je vaš tast slabega zdravja, lahko pooblasti kogarkoli – tudi vas, da ga zastopate na mejni obravnavi. Za pooblastilo zadošča navaden podpis na obrazcu, ki mu ga pred mejno obravnavo pošlje geodet.