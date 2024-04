Kako montirati klimo, ne da bi stopili na sosedovo zemljo #pravni nasvet

Želeli bi namestiti klimatsko napravo na lastni zid, ki pa je na sosedovi strani. Cevi bi napeljali v odtoke, da se na njegovi strani ne bi delala škoda. Njegova parcela sega vse do zida, o služnosti lahko samo sanjamo. Ali bi bilo narobe, če bi se lotili montaže klime s ceste in s pomočjo dvižne košare? Le tako namreč lahko pridemo do naše stene in ne stopimo na sosedovo zemljo. Tako bi potem tudi prebarvali zadnjo stran stene, v kolikor je to zakonsko sprejemljivo. Anita M.