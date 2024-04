Pozdravljeni, že nekaj desetletij obdelujemo dve kmetijski zemljišči. Po ustnem izročilu sta se zemljišči zamenjali za gradnjo hiše, pogodba in prepis pa nista bila opravljena. Zdaj smo se tega lotili, a ne vemo točno, kje začeti. Na zemljiščih je služnostna pravica za člane naše družine. Problem je, ker sta kmetijski zemljišči v lasti dveh različnih oseb. Zavedamo se, da je treba zemljišče za prodajo dati na oglasno desko na upravni enoti. Kako se vsega skupaj lotiti, da se bo najbolje izšlo za vse udeležence? Za vse nasvete bomo zelo hvaležni. Katja P.

Pravnik na dlani odgovarja:

Gre za zanimivo in zelo aktualno vprašanje. Obrazložimo najprej postopek prodaje ali nakupa kmetijskega zemljišča ali gozda, kar je zanimivo za vse bralce tega prispevka.

Za promet z zemljiščem, ki je po namenski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, je treba upoštevati poseben postopek prometa, ki ga ureja zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ). Za promet z gozdnimi zemljišči (zemljišča z namensko rabo gozdno zemljišče) se uporabljajo določbe zakona o gozdovih (ZG).

Prodajalec v skladu z 20. členom ZKZ vloži ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda v treh izvodih na upravno enoto, na območju katere leži pretežni del zemljišč, ki so predmet prodaje. Upravna enota ponudbo objavi na fizični oglasni deski in na elektronski oglasni deski upravnih enot.

Kupec mora pisno izjavo o sprejemu ponudbe poslati prodajalcu in upravni enoti v roku 15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski (21. člen ZKZ). Od trenutka, ko kupec sprejme ponudbo, je ta zavezujoča tudi za prodajalca. Prodajalec je vezan na svojo ponudbo in zato zemljišča ne more prodati nekomu, ki ponudbe ni sprejel.

Po poteku 15-dnevnega roka upravna enota prodajalca in vse sprejemnike ponudbe obvesti, kdo je sprejel ponudbo, pripiše pa tudi predkupna upravičenja. Če nihče v 15-dnevnem roku ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še vedno želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, svojo ponudbo ponoviti.

Prodajalec na ponudbi navede, katera zemljišča želi prodati. Načeloma velja, da se enemu kupcu prodajo vsa zemljišča, ki so našteta na ponudbi. Kupec in prodajalec za ponujena kmetijska zemljišča, kmetijo ali gozd skleneta prodajno pogodbo, ki mora biti v predmetu pogodbe in ceni enaka prodajalčevi ponudbi.

Po sklenitvi prodajne pogodbe je treba na upravni enoti vložiti vlogo za odobritev pravnega posla in priložiti sklenjeno pogodbo, kot to določa ZKZ v 22. členu. Rok za vložitev vloge je 30 dni od preteka roka za sprejem ponudbe.

Upravna enota odobri ali zavrne odobritev pravnega posla z odločbo. Odločbo izda tudi, kadar odobritev ni potrebna. Če v 30-dnevnem roku vloga za odobritev pravnega posla ni posredovana na upravno enoto, je treba ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda ponoviti.

Odobritev pravnega posla na upravni enoti ni potrebna (19. člen ZKZ) v primeru darilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku, darila za primer smrti in izročilne pogodbe.

Člen 23 ZKZ pa določa predkupne upravičence za nakup kmetijskega zemljišča ali gozda. V 1. odstavku je kot tak opredeljen tudi zakupnik zemljišča. Za zakup kmetijskih zemljišč v lasti fizičnih in pravnih oseb zasebnega prava se uporablja zakon, ki ureja obligacijska razmerja.

V vašem primeru torej svetujemo, da vam lastnika parceli podarita z darilno pogodbo (davčnega vidika tukaj ne obravnavamo posebej) ali da sklenete zakupno pogodbo za parceli in imate potem kot zakupnik zakonito predkupno pravico.